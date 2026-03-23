Gemini impulsa Google Maps perquè sigui més que una aplicació de mobilitat: aquests són els canvis

Google Maps ha premut l'accelerador en la seva carrera per dominar la intel·ligència artificial aplicada a la mobilitat. Segons han confirmat fonts de la companyia, l'actualització que s'està desplegant actualment suposa el canvi més profund en l'experiència de l'usuari des del llançament de Street View. El motiu d'aquesta revolució és Gemini, el model d'IA generativa de Google, que ara amplifica la informació i la visualització de l'aplicació de mapes de Google.
"Ask Maps": buscar de manera més concreta
La novetat més disruptiva és la funció "Ask Maps" -"Pregunta a Maps" en català-. Fins ara, cercar un lloc requeria termes genèrics com "restaurant italià". Amb el nou sistema conversacional, l'usuari pot demanar plans detallats. Per exemple se li podrà demanar: "Busca un lloc per sopar amb amics que tingui opcions veganes, terrassa i música en directe", i l'aplicació respondrà oferint les opcions que s'adapten millor a les premisses que se li hauran donat.
Gràcies a l'anàlisi de més de 300 milions de llocs i la interpretació de les ressenyes de milions d'usuaris, Gemini no només ofereix una llista, sinó que justifica la seva tria amb resums intel·ligents. Sabrà si un local és "acollidor per a una cita" o si "és difícil aparcar a prop", estalviant a l'usuari haver de llegir desenes de comentaris, segons indiquen des de la companyia.
Navegació Immersiva
La forma de guiar per la carretera també canvia radicalment. La nova Navegació Immersiva utilitza la IA per fusionar milers de milions d'imatges i crear una representació visual "ultrarealista":
- Realitat augmentada en el mapa: Ara es mostren amb precisió els carrils, els passos de vianants, els semàfors i els senyals de trànsit.
- Transparències: Per evitar confusions en girs complexos, el sistema pot tornar "transparents" certs edificis perquè el conductor no perdi de vista la seva ruta. Un exemple clar que també beneficia aquesta funció és el pas per sobre o sota d'un pont. Amb aquesta actualització en la visualització apareixerà clarament si se circula per dalt o per sota.
- Indicacions naturals: La veu del GPS ja no dirà només "gira a 200 metres", sinó que farà servir referències visuals com un copilot humà. Per exemple donarà indicacions en base a restaurants o senyals clares.
- Més actualitzacions instantànies: Google busca incorporar més detalls mentre es condueix. Indicarà quines són les rutes alternatives i els beneficis i inconvenients d'aquesta, gràcies a la comunitat de conductors que utilitzi l'aplicació en aquell moment.
- El "tram final": ajudarà l'usuari des que aparca fins que entra a l'edifici. L'aplicació il·luminarà l'entrada exacta i mostrarà fotos properes al lloc on cal aparcar o a l'edifici que cal entrar amb el vehicle.
Quan arribarà a Catalunya?
Com acostuma a passar en aquest tipus d'actualitzacions, el desplegament de les funcions serà progressiu. Google ha anunciat que l'"Ask Maps" ja està operatiu als Estats Units i a l'Índia, tant en dispositius iOS com Android. La previsió és que també s'apliqui en el Google Maps d'ordinador. Per altra banda, les funcions de Navegació Immersiva ja s'estan desplegant als EUA i a poc a poc s'estendrà als dispositius Apple i Android, a més de Car Play, Android Auto. Tot i això, no se sap amb exactitud quan arribarà a Catalunya.