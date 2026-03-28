El DNI digital ja és oficial: des d’aquesta data ja no caldrà portar el DNI físic a Espanya

Portar el Document Nacional d'Identitat (DNI) a la cartera ha estat durant anys una obligació quotidiana per a qualsevol gestió o identificació oficial. No obstant això, aquest hàbit està a punt de canviar amb l’arribada del DNI digital, una eina que permetrà acreditar la identitat directament des del mòbil amb plena validesa legal. Aquest nou escenari suposa un pas endavant en comoditat i digitalització, però també obre interrogants sobre la seva implantació real i la convivència amb el format físic, especialment durant els primers mesos després d'entrar en vigor.
Segons el portal oficial de MiDNI, impulsat pel Ministeri de l’Interior i la Policia Nacional, des del 2 d’abril de 2026 el DNI digital al mòbil tindrà plena validesa legal per identificar-se, així que ja no serà imprescindible portar el document físic a sobre. A més, tant organismes públics com empreses privades estaran obligats a acceptar aquesta versió digital, d’acord amb la normativa vigent.
És cert que aquesta eina ja existeix, però serà ara quan s’estendrà el seu ús amb totes les garanties legals. Les seves funcions principals també permetran, a banda d'acreditar la identitat en tràmits presencials, la formalització de contractes o operacions legals, signar documents davant notari, obrir comptes bancaris, contractar assegurances o registrar-se en hotels.
A més, també serà vàlid per llogar vehicles, accedir a espais amb control d’entrada, recollir paquets o comprar entrades nominatives, entre altres gestions habituals. Per ara, però, el DNI digital no es podrà utilitzar per votar, ja que la Junta Electoral Central ha decidit suspendre, de moment, aquesta possibilitat per qüestions de seguretat relacionades amb la verificació del document.
Com activar-lo?
El procés burocràtic per activar el DNI digital pot generar certes dificultats, ja que no podrà fer-se a través del sistema Cla@ve i requerirà tenir actiu el DNI electrònic amb els certificats en vigor i un lector de targetes per poder fer tots els tràmits. En cas de no tenir aquest dispositiu, el tràmit haurà de completar-se de manera presencial als punts d’actualització del DNIe o a les comissaries habilitades.