El truc dels hotels per repel·lir la pols durant més temps

Un dia de neteja a casa pot ser esgotador, però també molt reconfortant. Gaudir d'un espai de comoditat net i ordenat és una premissa imprescindible per estar tranquil i en pau a casa. Si bé, sempre és millor que el resultat de la feina feta duri més temps i, per això, hi ha diversos trucs que la majoria de gent desconeix.
Els que sí que els dominen són els professionals de la neteja, com els que treballen perquè els hotels, els edificis públics o les oficines estiguin sempre en les millors condicions. La majoria dels trucs són senzills i no exigeixen una despesa addicional exagerada. I, si es combinen, els resultats són encara millors.
El primer consisteix a seguir un ordre de neteja de dalt a baix i de dins enfora. D'aquesta manera, s'evita que la brutícia torni a acumular-se. El definitiu, però, està relacionat amb la pols. En aquest sentit, els professionals eviten els plomells tradicionals i aposten per draps de microfibra, que atrapen les molècules en comptes de distribuir-les.
Amb tot, però, la clau és afegir algunes gotes de suavitzant per a la roba a l'aigua amb què s'humiteja el drap. Això farà que les superfícies per on es passi el drap repel·lin la pols i aquesta tardi més a tornar a aparèixer.
Les zones de la casa que mai es netegen i acumulen bacteris
A més, hi ha zones que sempre oblidem quan netegem i són llocs que quan passem per davant ens adonem que estan bruts, fet que pot ser realment molest després d'haver-nos passat el dia netejant. Aquestes zones acumulen bacteris i males olors i, si s'acumula la brutesa, poden inclús deteriorar els objectes.
La primera és l'escombreta del vàter, que es pot netejar submergir-la en la mateixa aigua del vàter amb una pastilla de lleixiu durant 15-30 minuts per a desinfectar-la per complet. També hi ha les vores de la vitroceràmica, que pots netejar utilitzant un escuradents embolicat en un tovalló.
Els cables i carregadors acostumen a passar desapercebuts i s'han de netejar amb un tovalló i un producte de neteja bàsic. Les manetes de les portes, en canvi, són una de les superfícies més tocades, però menys netejades. Finalment, convé no oblidar-se dels interruptors.