Les zones de la casa que mai es netegen i acumulen bacteris

Un dia de neteja a casa pot ser esgotador, però també molt reconfortant. Gaudir d'un espai de comoditat net i ordenat és una premissa imprescindible per estar tranquil i en pau a casa. Però hi ha zones que sempre oblidem quan netegem i són llocs que quan passem per davant ens adonem que estan bruts, fet que pot ser realment molest després d'haver-nos passat el dia netejant.
Aquestes zones acumulen bacteris i males olors i, si s'acumula la brutesa, poden inclús deteriorar els objectes. Per això, et donem alguns trucs per netejar bé aquestes cinc zones que segur que, en llegir-les, reconeixes que no les has netejat mai o quasi mai.
Cinc zones oblidades, cinc trucs per netejar-les
Com explica Elisabet Jiménez al seu vídeo d'Instagram, on es dedica a explicar consells de neteja amb milers de seguidors, hi ha certes zones de la casa que passem per alt i hem de repassar cada vegada que netegem.
L'escombreta del vàter
Aquest objecte que utilitzem per netejar el vàter també s'ha de netejar després de cada ús, ja que acumula molts bacteris que cal eliminar. Com mostra Jiménez, es pot netejar submergir-la en la mateixa aigua del vàter amb una pastilla de lleixiu durant 15-30 minuts per a desinfectar-la per complet.
Les vores de la vitroceràmica
Encara que a simple vista sembli que has netejat bé la vitro, la realitat és que baix de les vores s'acumula brutícia que pots netejar utilitzant un escuradents embolicat en un tovalló.
Els cables del carregador
El cable del mòbil també s'ha de netejar perquè atrapa greix i brutícia. L'experta aconsella passar un esborrany màgic humitejat en aigua per a deixar-los com a nous, encara que també pots provar amb un tovalló i un producte de neteja bàsic.
Les manetes de les portes
Són una de les superfícies més tocades, però menys netejades. Jiménez insisteix a desinfectar-les almenys una vegada per setmana per a evitar gèrmens i mantindre-les brillants.
Els interruptors
Aquestes peces de la casa són els grans oblidats i acumulen brutícia i pols cada dia. La recomanació és netejar-los amb freqüència per a mantenir-los lliures de bacteris.