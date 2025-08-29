29 de agost de 2025

D'aquesta senzilla manera pots netejar la cafetera italiana

Un usuari de TikTok ha mostrat un truc per netejar aquest aparell de la llar en menys d'un minut

  • Una cafetera italiana

Publicat el 29 d’agost de 2025 a les 07:27

Les xarxes socials ens han acostumat a trucs desconeguts que ens poden fer més fàcil el dia a dia. La gran majoria segueixen la mateixa estructura: resoldre un problema quotidià amb objectes que tothom té per casa o que són molt fàcils d'aconseguir.

Normalment, se centren en la neteja, com en aquest cas: netejar a fons la cafetera italiana. L'usuari @cafemaxpag.es, ha compartit a TikTok un procés per deixar la cafetera italiana com nova en poc més d'un minut. 

@cafemaxpag.es

LIMPIA TU CAFETERA ITALIANA A FONDO ASÍ! 😎☝🏼. Me habéis preguntado mucho: ¿cómo limpio la cafetera italiana una vez tiene cal y moho? o ¿cómo restauro mi cafetera italiana? aquí tenéis los consejos que he usado yo. Tened en cuenta que al usar el nanas o estropajo para quitar la suciedad rallaréis la suerficie, pero la podréis pulir con una lija fina, para devolverle el brillo original. Si tenéis cualquier duda, dejádmela en comentarios 🤓☝🏼. #cafeteraitaliana #mokapot #cafeencasa #coffee #cafe

♬ sonido original - cafemaxpag.es

Per fer-ho, s'ha d'omplir l'espai on normalment introduïm l'aigua amb vinagre i aigua calenta a parts iguals i una mica de suc de llimona. Després s'ha de tancar i posar al foc com si s'anés a fer un cafè.

També s'hi pot afegir bicarbonat i, d'aquesta manera, quedarà encara més neta. El vídeo també adverteix que si la brutícia era molt alta i amb aquest truc "no ha quedat del tot net", es pot submergir en una olla amb aigua bullent, vinagre i quatre pastilles de neteja cafeteres. 

El truc no ho és tot: cal saber quan i com fer-ho

Una cosa és saber com netejar-la, i una altra és saber quan toca. Si ets dels que fan cafè cada matí, no cal esperar que la calç faci acte de presència: amb una bona neteja cada setmana n’hi ha prou per mantenir-la com nova. La vàlvula de seguretat —aquella petita peça metàl·lica que molts ni es miren— és una de les parts més delicades, i cal que estigui sempre neta i lliure de restes per evitar ensurts.

També és important comprovar l’estat de la goma, perquè si està seca o esquerdada, l’olla pot perdre pressió i el cafè no sortirà bé. I un consell que no falla: un cop fet el cafè, buida-la i esbandeix-la de seguida, que no hi ha pitjor gust que el del cafè reescalfat i ressec. Netejar-la bé no és cap caprici: és cuidar el ritual de cada matí.

