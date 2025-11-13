Aquest gest que tothom fa quan cuina pot provocar contaminació creuada

Cuinant hi ha un gest ben habitual, que tot i que pot semblar inofensiu, pot generar contaminació creuada. Això és el que diu Mariana Zapién, enginyera d'aliments i creadora de contingut a xarxes @ingdetusalimentos. Parla de posar els dits sota l'aixeta de la pica de la cuina per remullar-los, ja sigui per netejar alguna brutícia, fer una rentada ràpida de mans, o treure qualsevol cosa que molesti.
I per què aquest ràpid gest pot acabar generar contaminació creuada? Doncs segons Zapién esbandir-se els dits només amb aigua no elimina bacteris, restes de menjar ni greix. De fet, si es fa de manera habitual, pot afavorir que aquests microorganismes acabin en altres ingredients, superfícies o utensilis.
Portat a la pràctica, segons explica Zapién, l'aigua per si sola no té capacitat per retirar de manera eficient la barreja de greix, brutícia i microorganismes que s'acumula a les mans quan cuinem. Tampoc no arrossega restes enganxades, com sucs de carn crua, massa, ou o trossos de verdures sense rentar.
I a més, el problema no és tan sols que no netegi bé, sinó que aquesta esbandida parcial pot provocar que els bacteris passin de les mans a altres aliments que toquem després. És el que es coneix com a contaminació creuada, un mecanisme molt habitual de transmissió de microorganismes a la cuina domèstica.
La seva explicació es basa tant en pràctiques d'higiene alimentària com en estudis recents sobre l'eficàcia de rentar-se les mans a la cuina domèstica. I el missatge és clar: aquest gest ràpid que sembla suficient no neteja, i convé substituir-lo per una rutina més segura.
L'alternativa més segura
L'enginyera d'aliments insisteix que l'única manera eficaç de reduir la presència de bacteris a les mans és rentar-los amb aigua tèbia i sabó durant almenys 20 segons. A banda el lloc idoni per a fer-ho és el lavabo, i cal evitar sempre que es pugui la cuina.