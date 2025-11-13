L'augment de les malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer preocupa cada vegada més la població. De fet, el 2024 hi havia més de 50.000 persones afectades a Catalunya, segons les darreres dades de l'Idescat. Els experts assenyalen que els danys al teixit cerebral poden començar fins dues dècades abans que apareguin els primers signes de pèrdua de memòria o desorientació. Per aquest motiu, cuidar la salut cerebral des de joves és clau per reduir el risc o retardar la seva aparició.
No obstant això, i encara que sembli impossible, hi ha maneres de prevenir aquesta malaltia a través de mètodes senzills que impliquen, això sí, constància i paciència, però sobretot activitat física. Ja que un article publicat a Alzheimer's & Dementia, fet per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i el Barcelonaßeta Brain Research Center (BBRC), explica que 13% dels casos d'Alzheimer del món es poden atribuir a la inactivitat física i determina que un augment de l'activitat entre els 45 i els 65 anys podria ajudar a prevenir la malaltia. Per aquest motiu et proposem alguns exercicis que pots practicar per previndre l'Alzheimer i que està científicament demostrat que ajuden.
Caminar a pas lleuger
Per mantenir un bon rendiment mental, el cervell ha de rebre de manera contínua oxigen i substàncies nutritives. Quan fem exercici físic la sang circula amb més facilitat i això afavoreix que el cervell es nodreixi millor. A més, l'exercici físic estimula les connexions entre neurones, fet que potencia la capacitat d’adaptació i aprenentatge. Sortir a caminar alguns dies a la setmana o una vegada al dia durant 30 minuts és, segons l'OMS, molt beneficiós per mantenir la salut cardiovascular i cerebral i, a més, és saludable per la circulació sanguínia.
Exercicis mentals: jocs
Aquesta és una opció molt eficaç i senzilla, ja que no has de sortir de casa i pots fer-ho a totes hores. Els jocs d'estratègia o de memòria són molt útils per enfortir les connexions neuronals i, ara, es poden trobar a només un clic des dels nostres dispositius: escacs, sudoku, mots encreuats o sopes de lletres són alguns dels jocs que pots practicar sempre que tinguis una estona lliure per estimular la memòria i prevenir l'aparició de l'Alzheimer, segons aconsella la Fundació Pasqual Maragall al seu estudi "Estil de vida i prevenció de l’Alzheimer".
Classes de gimnàstica amb coreografia
Aquest tipus d'activitats són beneficioses en tres sentits: et permeten fer moviment físic, t'obliguen a memoritzar passes de ball i et permeten socialitzar en entorns agradables. En concret, les classes de gimnàstica que inclouen coreografia com el Zumba, requereixen aprendre i recordar els passos mentre s’exercita el cos, fet que millora la salut cerebral i física segons afirma l'OMS a l'estudi "Risk reduction of cognitive decline and dementia".