El tret comú de les parelles felices, segons un expert de Harvard

Les parelles més felices tenen una característica en comú. Ho ha assegurat l'autor i professor de la Universitat de Harvard Arthur C. Brooks, expert en l'estudi de la felicitat, en una entrevista al pòdcast The Subtle Art. "Els matrimonis més feliços són els que es caracteritzen per l''amor de companyia', i no l''amor passional'", ha afirmat.
Es refereix al fet que la segregació de dopamina, oxitocina i serotonina de les primeres etapes de l'enamorament eufòric permeten crear un vincle suficient perquè la parella es mantingui unida fins a la reproducció. Si bé, aquesta fase és temporal, tal com demostren diverses investigacions.
I és que l'efecte d'aquests neurotransmissors es redueix amb el pas del temps. Les parelles que sobreviuen a aquesta "abstinència", diu Brooks, són les que descobreixen "l'amistat més pura", un sentiment més "estable i profund" basat en la complicitat i la confiança.
La diferència d'edat ideal entre les parelles
Una de les preguntes més habituals en aquest sentit és si la diferència d’edat a la parella té un paper rellevant en la seva longevitat. Un recent estudi de la Universitat Emory d’Atlanta ha proporcionat algunes respostes, revelant que la diferència d’edat pot influir notablement en les possibilitats que una parella romangui unida amb el pas dels anys.
Els investigadors van analitzar les relacions de 3.000 parelles i van observar que, com més gran era la diferència d'edat entre els membres de la parella, menys probabilitats tenien de mantenir-se junts. A partir d’aquesta observació, han pogut identificar una correlació clara: a mesura que la diferència d’edat augmenta, les possibilitats d’èxit disminueixen.
Segons els resultats de l'estudi, les parelles amb una diferència de 20 anys o més tenen un 95% de probabilitats de trencar-se. Aquesta dada és força impactant, però les xifres comencen a canviar de manera significativa a mesura que la diferència es redueix.
Per a les parelles que es porten 10 anys, el risc de ruptura baixa a un 39%, mentre que per les parelles amb una diferència de cinc anys, el percentatge descendeix fins al 28%. Finalment, quan la diferència d'edat és d'un any o menys, només un 3% de les parelles enquestades van acabar separant-se.