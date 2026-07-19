El poble de Catalunya que és famós per produir alguns dels millors préssecs d'Europa

Quan arriba l'estiu, préssecs, nectarines, paraguaians i albercocs omplen mercats i fruiteries. El que molta gent desconeix és que una bona part d'aquesta fruita es conrea a les terres de Lleida, una de les principals zones productores de fruita de pinyol d'Europa.
Amb prop de 20.000 hectàrees de cultiu i una producció anual que s'acosta a les 400.000 tones, la demarcació lidera aquest sector gràcies a unes condicions climàtiques molt favorables. Els hiverns freds, els estius calorosos i la disponibilitat d'aigua permeten obtenir una fruita de gran qualitat. Fins i tot la boira hivernal contribueix al descans vegetatiu dels arbres i afavoreix una millor collita.
La terra de préssecs
Un dels municipis més representatius és Alcarràs, al Segrià, conegut per la seva tradició agrícola i per la producció de préssecs, nectarines, paraguaians i albercocs. Tot i que la recol·lecció continua sent majoritàriament manual, la incorporació de noves tecnologies ha permès millorar tant la qualitat dels fruits com les condicions de treball dels pagesos.
Cada primavera, el municipi també organitza les rutes Alcarràs Florit, que permeten visitar els camps de presseguers en flor i descobrir, de la mà de tècnics agrònoms, tot el procés que segueix la fruita des de la floració fins a la collita. A més, moltes famílies de la zona encara mantenen la tradició de preparar préssecs en almívar, una recepta que permet conservar la fruita més enllà de la temporada i mantenir viu un dels costums gastronòmics més arrelats de les terres de Ponent.
L'espectacle dels arbres florits
Cada primavera, abans que arribi la collita, els camps d'Alcarràs es tenyeixen de tons rosats amb la floració dels presseguers. Aquest fenomen es pot descobrir a través de les rutes, impulsades per l'Ajuntament, una activitat que s'ha convertit en un atractiu turístic que dona a conèixer el patrimoni agrícola del municipi i apropa els visitants a la feina que hi ha darrere de cada collita.