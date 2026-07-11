L'error durant les vacances que posa en risc les teves dades personals, segons un pèrit judicial

Fer la maleta, comprar els bitllets del transport o reservar l'hotel. Aquests són algunes de les preocupacions i passos previs a tenir en compte abans de començar les vacances. Més enllà d'això, hi ha un aspecte que sovint passa desapercebut: la protecció de les dades personals. En un moment en què les estafes d'identitat i els fraus digitals són cada cop més habituals, cal tenir en compte que un simple gest durant el registre en una recepció pot acabar tenint conseqüències importants.
En aquest sentit, el pèrit judicial Bruno Pérez alerta que alguns dels hàbits que tenim quan viatgem aparentment ofensius poden facilitar que terceres persones accedeixin a informació sensible. Segons explica en una entrevista al Tot es mou de 3Cat, hi ha dues pràctiques en concret que convé evitar si no volem posar en risc la nostra identitat.
El DNI no s'entrega mai
El primer consell de Pérez és contundent: no s'ha d'entregar mai el DNI perquè el fotocopiïn o l'escanegin. Segons explica, el document només cal ensenyar-lo per acreditar la identitat, però no convé perdre'n el control. En aquest sentit, si un establiment necessita una còpia, el pèrit recomana tenir-ne una de preparada i enviar-la per correu electrònic, preferiblement en blanc i negre i amb una marca d'aigua visible que indiqui que es tracta d'una "còpia".
Segons adverteix, una simple còpia del DNI pot acabar en mans equivocades. "Això de donar el DNI perquè te'l escanegin i després te'l tornin, no", assevera. Pérez assegura que algú podria utilitzar aquesta informació es podria utilitzar per obrir comptes bancaris o cometre altres fraus d'identitat.
"Mai saps qui t'està escoltant"
El segon error més habitual és facilitar dades personals en veu alta davant d'altres persones "Heu de vigilar perquè hi ha gent que us està escoltant", adverteix. Per al pèrit judicial, es tracta d'un risc innecessari, i per això recomana que, sempre que sigui possible, és millor escriure-les en un paper en lloc de dir-les en veu alta. Així, s'evita que qualsevol persona que sigui a prop pugui memoritzar o enregistrar dades sensibles que podrien ser utilitzades per intentar suplantar la identitat.