Aquestes són les aerolínies més barates per viatjar aquest estiu, segons un nou rànquing

S'acosten les vacances d'estiu i els catalans ultimen els preparatius per marxar de viatge. Alguns despistats, però, encara aprofiten per buscar vols barats i fer una breu escapada aprofitant el bon temps. Segons un darrer estudi elaborat per AirAdvisor mostra que, fins ara, mai hi havia hagut tanta diferència entre volar car per Europa o fer-ho de forma barata. Per tercer any consecutiu, la companyia WizzAir és la més econòmica per desplaçar-se amb avió.
A l'oposat del rànquing hi ha Widerøe, una companyia regional de Noruega, la qual registra els preus més elevats per aquests desplaçaments. En concret, l'aerolínia més barata situa el cost del bitllet en 4,33 cèntims els ingressos mitjans de quilòmetre per seient, mentre que la més cara ho enfila fins a 32 cèntims. La diferència entre les dues companyies, doncs, ofereix un estalvi de fins a 350 euros per viatger en cada desplaçament en funció de l'aerolínia contractada.
La principal conclusió de l'informe és que nou aerolínies van reduir les seves tarifes de 2024 a 2025, enfront de només cinc que les van pujar, una tendència que beneficia directament al viatger. Els increments registrats van ser, en la majoria dels casos, marginals. Les baixades, en canvi, van anar en alguns casos molt pronunciades. L'estudi, que ha analitzat 23 aerolínies europees, ha deixat fora d'anàlisi companyies com AirEuropa, ja que no disposaven de dades publicades en el moment de dur a terme la investigació. El mateix passa amb companyies com Volotea o LOT.
Ryanair, la companyia que més s'ha abaratit
Entre les aerolínies de gran volum, Ryanair ha protagonitzat enguany la reducció més significativa de tot el rànquing. En concret, ha passat de 8,43 cèntims el 2024 a 5,56 cèntims el 2025, un descens de 2,87 cèntims per quilòmetre que, en el vol mig europeu, equival a un estalvi superior a 33 euros per passatger respecte a l'exercici anterior. AirAdvisor assenyala que, excepte el descens de easyJet -que va passar de 7,70 cèntims a 5,21 cèntims-, les baixades de la resta d'aerolínies van ser mínimes. Ryanair, easyJet i Wizz Air controlen conjuntament el 84% del mercat de baix cost d'Europa.
Per contra, el preu de Wizz Air s'ha incrementat lleugerament, però, tot i així es manté com la línia de baix cost més econòmica de totes. El motiu pel qual manté l'hegemonia és que EasyJet, la segona del rànquing, se situa un preu per sobre de la primera. En canvi, en l'extrem més car de les aerolínies de gran volum hi ha KLM, Lufthansa, Air France i British Airways, que han tornat a pujar lleugerament els preus respecte l'exercici anterior.