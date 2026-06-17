Els destins europeus ideals per a majors de 70 anys, segons una revista de viatges

Viatjar és per a totes les edats, tot i que és cert que no és el mateix descobrir un país amb quaranta anys que amb setanta. Els desplaçaments, l'allotjament, els centres sanitaris de referència són algunes qüestions que cal tenir en compte a l'hora d'escollir destí. La revista especialitzada en viatges Viajar ha elaborat el seu propi recull de recomanacions per gaudir d'una escapada a partir dels 70 anys.
Ho ha fet d'acord el criteri del rànquing anual de Newsweek World's Best Hospitals, el qual escull els millors hospitals del món i, creuant les dades, elaboren un seguint de recomanacions per viatjar a partir dels 70 anys. Tots aquests destins estan a Europa, cosa que també facilita la mobilitat perquè els desplaçaments fins al país són menors.
Gante, Bèlgica
En primer lloc, la recomanació de la revista de viatges és Gante, a Bèlgica. Recomanen especialment aquest destí perquè el seu nucli antic és molt planer, amb poc relleu, motiu pel qual no és difícil passejar-hi. Per arribar fins al centre des de l'aeroport existeixen diversos trajectes de tren, i la ciutat també està ben connectada amb transport públic. A més, des de la revista destaquen que Gante compta amb un dels cinc hospitals de referència de Bèlgica, l'Universitari de la ciutat.
Bolonya, Itàlia
En segon lloc destaquen Bolonya, a Itàlia. Aquest destí sobresurt per la seva bellesa arquitectònica, amb quilòmetres de patrimoni de la humanitat reconeguts per la UNESCO. A més, aquestes rutes estan cobertes d'ombra, cosa que des de la revista de viatges argumenten que és un factor positiu per als viatgers majors de 70 anys. Allà, d'acord amb l'estudi, també hi ha l'Hospital Sant'Orsola, un dels centres sanitaris de referència del país especialitzat en geriatria.
Montpellier, França
La web de turisme de Montpellier defineix el seu centre històric com una de les zones més atractives per als visitants, amb una gran varietat de rutes aptes per a totes les edats. A més, tot el transport públic està habilitat per a persones amb mobilitat reduïda. El centre sanitari de la ciutat és una gran referència mèdica i està valorat com el sisè millor hospital de tot França.
Amsterdam, Països Baixos
La quarta recomanació de la revista de viatges és Amsterdam. Malgrat que aparentment aquesta ciutat dels Països Baixos no és la millor opció per la necessitat de desplaçar-se amb bicicleta, cal tenir en compte que la seva xarxa de tramvies també connecta tots els racons de la localitat, cosa que la converteix en un bon destí per als majors de 70 anys. També és una ciutat molt rica culturalment, especialment en el seu vessant artístic. L'hospital de referència és l'Amsterdam UMC, que ha assolit una de les millors posicions dins el rànquing europeu.
Lausana, Suïssa
Per últim, la revista de viatges destaca Lausana, a Suïssa. Aquesta ciutat disposa del millor servei de transport públic d'arreu del país i, a banda, també compta amb un prestigiós hospital, cosa que fa la ciutat un bon destí per viatjar. A més, la majoria dels hotels ofereixen de forma gratuïta el transport públic i el paisatge que envolta la ciutat és digne d'admirar.