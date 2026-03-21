Amb l'arribada de la primavera, moltes persones comencen a planificar les vacances d'estiu amb un objectiu clar: viatjar sense que el cartera se'n ressenti massa. Tot i l'encariment general dels preus en els darrers anys i l'augment del preu de la gasolina per la guerra a l'Iran, diversos estudis i portals especialitzats en turisme coincideixen que encara hi ha destinacions europees on es pot gaudir d'uns dies de descans a bon preu.
Aquestes ciutats comparteixen una característica: un cost de vida més baix que la mitjana europea, fet que es tradueix en allotjaments més econòmics, restaurants assequibles i activitats a preus raonables.
Sofia, Budapest i Cracòvia: clàssics del low cost europeu
Entre les destinacions més econòmiques destaca Sofia, la capital de Bulgària, que continua sent una de les opcions més barates per viatjar a Europa. Els preus dels hotels i dels restaurants són molt accessibles, i això permet allargar l'estada sense disparar la despesa.
Una altra ciutat que es manté com a referent és Budapest, a Hongria. Tot i ser una de les capitals més espectaculars del continent, conserva preus competitius en transport, menjar i oci. El mateix passa amb Cracòvia, a Polònia, que combina patrimoni històric amb una oferta turística assequible.
Altres opcions a l'est d'Europa
Altres ciutats de l'est d'Europa continuen guanyant protagonisme. És el cas de Bucarest, a Romania, o Tirana, a Albània, dues capitals que han experimentat un creixement turístic destacable en els últims anys sense perdre el seu encant històric cultural i gastronòmic.
També destaca Sarajevo, a Bòsnia i Hercegovina, una ciutat amb una gran riquesa cultural on menjar i dormir pot costar menys de la meitat que en altres capitals europees. En la mateixa línia, Skopje, a Macedònia del Nord, és encara una destinació poc massificada però molt econòmica.
Portugal, una aposta segura
Una altra bona opció que és ben a prop de casa és Portugal. Tot i l'augment del turisme que hi ha a la península ibèrica continua sent una de les opcions més equilibrades en relació qualitat-preu. Lisboa manté una oferta variada d'allotjaments i restaurants per a tots els pressupostos, especialment si es reserva amb antelació.
Tot i això, encara és més econòmica Porto, que ofereix una experiència similar amb costos més baixos. És una opció ideal per a escapades de diversos dies sense fer una gran inversió. Sigui com sigui a més de l'encant que tenen les dues ciutats portugueses, els preus dels vols també són delectablement més barats comparat amb els billetes per anar a les ciutats de l'est d'Europa.
Per què aquestes ciutats són més barates?
La majoria d'aquestes destinacions es troben en regions on el cost de vida és inferior al de l'Europa occidental. Això permet que els turistes puguin gaudir de serveis i activitats a preus més baixos i així no renunciar a una bona experiència que sovint es veu perjudicada pels preus dels bitllets i els hotels. A més, moltes d'aquestes ciutats encara no estan tan massificades com altres destinacions més populars com Londres o París, fet que també contribueix a mantenir els preus més continguts.