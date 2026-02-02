Les aerolínies més segures per a viatjar, segons Airline Ratings

Viatjar és un dels grans plaers de la vida. Però quan cal creuar continents sencers, sovint toca agafar un avió, i això fa que la comoditat, la fiabilitat i la seguretat siguin fonamentals. Precisament per això, la seguretat aèria continua sent una de les principals preocupacions dels passatgers. Aquest gener Airline Ratings ha fet públic el rànquing que fa anualment amb les 25 aerolínies més segures amb servei complet i les 25 companyies més segures de baix cost d'entre les 320 aerolínies que supervisa.
La directora general d'Airline Ratings, Sharon Petersen, destaca que enguany hi ha molt poca diferència entre les companyies i, per això, adverteix que aquestes petites diferències numèriques no s'han d'interpretar com a llacunes de seguretat. "Potser estem arribant a un punt en què les classificacions tradicionals corren el risc de ser enganyoses", assenyala, "agrupar les aerolínies en nivells de seguretat proporciona un reflex més precís de la realitat".
Per elaborar el rànquing, Pertersen explica que es tenen en compte aspectes com el nombre d'incidències respecte al total de vols, l'edat de la flota, els incidents greus, la formació de pilots i les auditories de seguretat internacionals. Enguany, un dels canvis que s'han tingut en compte és que s'ha posat més èmfasi en la prevenció de turbulències, ja que segons la directora general, és la principal causa de lesions en un vol. Finalment, Pertersen assegura que la transparència de les companyies aèries també és fonamental per a realitzar el rànquing.
Les 25 aerolínies més segures
- Etihad
- Cathay Pacific
- Qantas
- Qatar
- Emirates
- Air New Zealand
- Singapore Airlines
- EVA Air
- Virgin Australia
- Korean Air
- STARLUX
- Turkish Airlines
- Virgin Atlantic
- ANA
- Alaska Airlines
- TAP Air Portugal
- SAS
- British Airways
- Vietnam Airlines
- Iberia
- Lufthansa
- Air Canada
- Delta
- American Airlines
- Fiji Airways
Les 25 aerolínies de baix cost més segures
- HK Express
- Jetstar Airways
- Scoot
- Flydubai
- EasyJet Group
- Southwest
- AirBaltic
- VietJet Air
- Wizz Air Group
- AirAsia Group
- TUI UK
- Vueling
- Norwegian
- JetBlue
- FlyNAS
- Cebu Pacific
- Jet2
- Ryanair Ireland and UK
- Spring Airlines China
- Transavia Group
- Eurowings Group
- Volaris
- WestJet Group
- GOL
- SKY Airline Chile