02 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Escapades

Les aerolínies més segures per a viatjar, segons Airline Ratings

Etihad, Cathay Pacific i Qantas ocupen el podi del rànquing que anualment elabora la web especialitzada en seguretat aèria

  • L'interior d'un avió de la companyia Etihad Airways, l'aerolínia més segura -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 de febrer de 2026 a les 13:40

Viatjar és un dels grans plaers de la vida. Però quan cal creuar continents sencers, sovint toca agafar un avió, i això fa que la comoditat, la fiabilitat i la seguretat siguin fonamentals. Precisament per això, la seguretat aèria continua sent una de les principals preocupacions dels passatgers. Aquest gener Airline Ratings ha fet públic el rànquing que fa anualment amb les 25 aerolínies més segures amb servei complet i les 25 companyies més segures de baix cost d'entre les 320 aerolínies que supervisa.

La directora general d'Airline Ratings, Sharon Petersen, destaca que enguany hi ha molt poca diferència entre les companyies i, per això, adverteix que aquestes petites diferències numèriques no s'han d'interpretar com a llacunes de seguretat. "Potser estem arribant a un punt en què les classificacions tradicionals corren el risc de ser enganyoses", assenyala, "agrupar les aerolínies en nivells de seguretat proporciona un reflex més precís de la realitat".

Per elaborar el rànquing, Pertersen explica que es tenen en compte aspectes com el nombre d'incidències respecte al total de vols, l'edat de la flota, els incidents greus, la formació de pilots i les auditories de seguretat internacionals. Enguany, un dels canvis que s'han tingut en compte és que s'ha posat més èmfasi en la prevenció de turbulències, ja que segons la directora general, és la principal causa de lesions en un vol. Finalment, Pertersen assegura que la transparència de les companyies aèries també és fonamental per a realitzar el rànquing.

Les 25 aerolínies més segures

  1. Etihad
  2. Cathay Pacific
  3. Qantas
  4. Qatar
  5. Emirates
  6. Air New Zealand
  7. Singapore Airlines
  8. EVA Air
  9. Virgin Australia
  10. Korean Air
  11. STARLUX
  12. Turkish Airlines
  13. Virgin Atlantic
  14. ANA
  15. Alaska Airlines
  16. TAP Air Portugal
  17. SAS
  18. British Airways
  19. Vietnam Airlines
  20. Iberia
  21. Lufthansa
  22. Air Canada
  23. Delta
  24. American Airlines
  25. Fiji Airways

Les 25 aerolínies de baix cost més segures

  1. HK Express
  2. Jetstar Airways
  3. Scoot 
  4. Flydubai
  5. EasyJet Group
  6. Southwest
  7. AirBaltic
  8. VietJet Air
  9. Wizz Air Group
  10. AirAsia Group
  11. TUI UK
  12. Vueling
  13. Norwegian
  14. JetBlue
  15. FlyNAS
  16. Cebu Pacific
  17. Jet2
  18. Ryanair Ireland and UK
  19. Spring Airlines China
  20. Transavia Group
  21. Eurowings Group
  22. Volaris
  23. WestJet Group
  24. GOL
  25. SKY Airline Chile

Et pot interessar