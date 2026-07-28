Quan arriben les vacances, moltes famílies busquen plans que combinin natura, aire fresc i activitats per a totes les edats. Sense necessitat de grans expedicions ni de llargs trajectes, el Pirineu català ofereix propostes pensades perquè petits i grans comparteixin aventures, descobreixin nous paisatges i desconnectin del ritme quotidià.
Les estacions de Pirineu365, gestionades per FGC, es transformen durant l'estiu en espais plens de vida. La Molina, Vall de Núria, Vallter i Boí Taüll obren les portes amb activitats i experiències que permeten gaudir de la muntanya d'una manera diferent. Aquest estiu, a més, cadascuna incorpora una proposta imprescindible que val la pena descobrir.
La Molina: aventures entre boscos i panoràmiques de gran altura
La Molina és un destí ideal per a les famílies que volen combinar moviment, natura i diversió. El telecabina Cadí-Moixeró permet arribar fins al Niu de l'Àliga, la zona més alta de l'estació, a més de 2.500 metres d'altitud, des d'on les vistes sobre el Pirineu són espectaculars.
La novetat d'aquest estiu és l'ampliació dels circuits de bicicleta de muntanya, amb noves opcions adaptades a diferents nivells perquè tant infants com adults puguin iniciar-se o continuar gaudint del Bike Park.
Però La Molina ofereix molt més. Les famílies també hi trobaran activitats al llac i jocs d'aigua, circuits d'interpretació de la fauna i d'orientació, llits elàstics, tubbing i moltes altres activitats per passar-hi tot un dia -o tot un cap de setmana- inoblidable.
Vall de Núria: aventura i desconnexió
Només arribar-hi ja forma part de l'experiència. El Cremallera de Núria és, per a molts infants, una aventura tan emocionant com les activitats que els esperen a la vall.
Aquest estiu, la principal novetat és el nou mirador del llac de la Vall de Núria, un espai privilegiat des d'on contemplar unes vistes espectaculars.
Per a les famílies, el gran atractiu continua sent un entorn on tot convida a anar sense presses: la visita guiada al Museu del Cremallera de Núria, el passeig en telefèric, el parc lúdic, l'observació d'ocells, les exposicions, les excursions i els espais on els infants poden córrer i jugar amb llibertat mentre els adults gaudeixen del paisatge.
Vallter: respirar alta muntanya
Al Ripollès, Vallter ofereix una experiència única al cor del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. És una destinació perfecta per a les famílies que busquen aventura, esport i contacte directe amb la natura.
Aquest estiu reforça la seva oferta amb un nou circuit d'activitats infantils, una nova sala expositiva dedicada al Parc Natural, al territori i al riu Ter, la Nit de les Estrelles amb el Parc Astronòmic del Montsec i un sopar de raclette i tallers de fotografia de natura.
Les famílies hi tenen molt per fer: circuits d'orientació, mountain karts, motos elèctriques, la gimcana autoguiada del Fajol o l'observació de la flora i la fauna per gaudir del Pirineu d'una manera autèntica.
Boí Taüll: emocions i patrimoni únic
A l'Alta Ribagorça, la Vall de Boí és un d'aquells indrets on es poden combinar activitats de muntanya amb patrimoni cultural. Aquest estiu, però, hi ha una proposta que sobresurt especialment.
La gran novetat és una espectacular tirolina doble de prop d'un quilòmetre de longitud, que s'ha convertit en la més llarga de Catalunya i permet viure una experiència plena d'adrenalina amb unes vistes privilegiades del Pirineu.
A més, l'oferta es completa amb activitats infantils, excursions, el Mirador Starlight i la possibilitat d'allargar la visita descobrint les esglésies romàniques de la Vall de Boí, declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Un estiu per descobrir la muntanya en família
Les estacions de Pirineu365 ofereixen activitats adaptades a totes les edats durant tot el mes d'agost, facilitant que cada escapada sigui diferent i que cada visita es converteixi en una nova aventura inoblidable. Perquè, de vegades, els millors records de l'estiu no es fan a la platja, sinó entre boscos, cims i prats del Pirineu.