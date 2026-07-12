Una «illa» catalana: l'enclavament únic que la majoria desconeix

Hi ha pocs indrets als territoris catalans que despertin tanta curiositat com Llívia, aquest petit municipi de la Cerdanya, que és una autèntica excepció geogràfica. Situat a la Catalunya Nord, legalment és territori de l'estat espanyol.
Situada a 1.223 metres d'altitud, Llívia apareix als mapes com una autèntica "illa". La seva posició és fruit d'una decisió política presa al segle XVII i es remunta al Tractat dels Pirineus, signat el 1659 per posar fi a la guerra entre les monarquies hispànica i francesa i, des d'aleshores, el municipi ha mantingut aquesta singularitat.
Durant segles, l'accés a Llívia va generar nombroses disputes entre els estats. Per garantir la comunicació entre el municipi i la resta de Catalunya es va habilitar una carretera internacional que connecta Puigcerdà amb Llívia travessant la Catalunya Nord: la N-154.
Patrimoni històric al cor dels Pirineus
La singularitat de Llívia no s'acaba en la geografia. El municipi conserva un important patrimoni històric que el converteix en una de les visites més destacades de la Cerdanya. El nucli antic, d'origen medieval, està presidit per les restes del castell, des d'on s'obté una de les millors panoràmiques sobre tota la vall.
Un dels grans atractius és la Farmàcia Esteva, documentada des de finals del segle XVI i considerada una de les farmàcies més antigues d'Europa. L'antic establiment conserva mobiliari, pots de ceràmica, instruments i receptaris històrics, i avui funciona com un dels museus més singulars dels territoris catalans.
Una frontera que avui és gairebé invisible
Llívia és també una porta d'entrada privilegiada tant a la Cerdanya com a la Catalunya Nord. La seva proximitat amb Puigcerdà, Font-romeu o les estacions d'esquí dels Pirineus la converteixen en un punt habitual per a excursionistes i visitants dels dos costats de la frontera.
Més de 360 anys després del Tractat dels Pirineus, aquest petit municipi continua recordant que les fronteres no sempre responen a criteris geogràfics. En el cas de Llívia, va ser una sola paraula —vila en lloc de poble— la que va acabar dibuixant un dels enclavaments més insòlits i fascinants d'Europa.