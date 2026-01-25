Catalunya és plena de racons increïbles i sovint desconeguts per molts catalans. Mentre que alguns tenen encant pel batibull de gent i la vida que hi ha, altres mantenen aspectes medievals que retornen el visitant en èpoques passades i n'hi ha que la seva tranquil·litat i pau els converteixen en llocs especials per desconnectar amb el dia a dia i connectar amb l'entorn i un mateix.
A la Serra del Montsec, entre Tremp i Balaguer, en un dels punts més elevats de la zona des d'on es visiona gran part de la Conca de Tremp hi ha un lloc ben peculiar, Mur. Es tracta d'un poble recomanat per la reconeguda revista National Geographic per tal d'entendre i viure de ben a prop el passat medieval català. A més, el petit poble té una especial singularitat: hi ha un sol habitant empadronat.
El fet és que Mur és un exemple clar del poder feudal als Prepirineus durant l’edat mitjana. Situat dalt d’un turó estratègic, el poble domina visualment la Conca de Tremp i el pantà de Terradets, una posició que explica la seva importància defensiva entre els segles XI i XIII.
L’element més emblemàtic és el Castell de Mur, una fortalesa romànica excepcionalment ben conservada. Construït al segle XI, va ser un centre de control territorial clau durant la consolidació dels comtats catalans, ja que Mur funcionava com a frontera dels comtes del Pallars Jussà. La seva arquitectura té muralles sòlides, una torre mestra i tenia dependències pensades tant per a la defensa com per a la vida quotidiana.
Origen d'una de les pintures més preuades
Just al costat del castell s’hi troba Santa Maria de Mur, una joia del romànic català. Consagrada l’any 1069, va ser un centre religiós de gran influència. Les pintures murals originals, considerades una de les obres mestres del romànic europeu, van ser arrencades a principis del segle XX i avui es conserven al Museu de Belles Arts de Boston, un fet que sovint genera debat.
El petit nucli de Mur conserva l’essència del poble medieval, amb restes d’habitatges, murs i camins que permeten entendre com s’organitzava la vida en un assentament feudal. Tot i no estar gaire habitat actualment, el conjunt manté les vistes i algunes infraestructures que demostren que és un testimoni de la Catalunya medieval i senyorial de l'època.