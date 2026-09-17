Què fer si et fas un tall profund mentre cuines: «Et pot salvar la vida»

Tallar-se cuinant és un risc molt freqüent per qui no té experiència amb els ganivets o pels més despistats als fogons. Tot i que aquest petit accident domèstic és una situació habitual que, en molts casos, es pot resoldre sense complicacions; la realitat és que molta gent entra en pànic en aquest moment i, amb la pressió, actua de manera incorrecta empitjorant la ferida.
A més, la gravetat d’un tall no sempre és evident a primera vista, i saber quan necessita atenció mèdica és important per evitar problemes durant la recuperació com possibles infeccions per l’entrada de microorganismes. Una actuació adequada pot afavorir que els teixits es recuperin correctament i reduir la possibilitat que apareguin complicacions, com explica l'Hospital Universitari El Pilar al seu web. I també pot determinar si és possible tancar la lesió amb punts o si és preferible deixar que cicatritzi progressivament.
Què cal fer immediatament després d’una ferida?
El primer que s'ha de fet és mantenir la calma i controlar l’hemorràgia. Per aconseguir-ho, els experts recomanen que cal pressionar directament sobre la zona amb una gasa o un teixit net durant uns minuts, sense aixecar-lo contínuament per comprovar si encara sagna.
Un cop controlat el sagnat, la ferida s’ha de rentar amb aigua per retirar restes de brutícia i reduir la presència de bacteris. El sabó suau es pot aplicar a la pell del voltant, però no és recomanable posar-lo dins de la ferida perquè pot irritar els teixits.
Què no has de fer mai si et talles?
Saber com actuar en aquests primers minuts no sols ajuda a evitar infeccions o complicacions, sinó que en alguns casos pot fins i tot salvar vides, com explica l'infermer Juan Carlos Miranda Rodríguez a Infosalus. "Pot marcar la diferència entre una bona recuperació i una complicació greu", destaca l'expert. En aquest sentit, Miranda Rodríguez adverteix sobre les coses que no s'haurien de fer mai just després de fer-te una ferida:
- No posar alcohol ni aigua oxigenada. Tot i que tradicionalment s’han utilitzat per desinfectar ferides, poden resultar massa agressius, especialment quan la lesió és profunda.
- Evitar el cotó. No és una bona opció per netejar directament una ferida oberta perquè pot deixar-hi petits filaments.
- No posar cafè, farina i altres remeis casolans. Posar aquests productes sobre una ferida per intentar aturar el sagnat és un remei popular que no es recomana. A més de no ser una solució adequada, poden contaminar la lesió.
- Prohibides els pomades o antibiòtics sense indicació mèdica. No és convenient aplicar aquest tipus de productes a l’interior d’un tall profund sense que abans l’hagi valorat un professional. Alguns ungüents poden dificultar el drenatge de la ferida.
- No barrejar diferents antisèptics. Tampoc és recomanable combinar productes desinfectants. Per exemple, barrejar povidona iodada amb clorhexidina pot alterar-ne l’efecte o irritar la pell.
Quan és necessari posar punts?
El temps transcorregut des de la lesió és un dels elements que els professionals sanitaris tenen en compte abans de decidir si convé suturar-la. A mesura que passen les hores, augmenta l’exposició als bacteris i, amb ella, el risc que una sutura pugui retenir microorganismes dins de la ferida. Hi ha alguns indicadors que poden ajudar a decidir si una lesió necessita una valoració mèdica:
- Un dels més evidents és que les vores de la ferida quedin separades i no es mantinguin juntes per si soles.
- També cal parar atenció a la profunditat. Si a través del tall es poden veure estructures situades sota la pell, com el teixit gras o el múscul, es tracta d’una ferida profunda que necessita atenció mèdica.
- El sagnat persistent. Si la pressió directa durant uns 10 o 15 minuts no aconsegueix aturar l’hemorràgia, és convenient buscar assistència sanitària.
- La longitud: les ferides que superen aproximadament 1 o 2 centímetres, sobretot quan són profundes, poden requerir tancament mèdic.
- La ubicació és igualment important. Una lesió a la cara, les mans o una articulació pot tenir conseqüències estètiques o afectar el moviment, de manera que és recomanable que sigui valorada encara que no sembli especialment gran.