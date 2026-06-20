Calcula l'edat del teu cor amb la prova de la cadira: «Permet saber si és més vell o més jove que la teva edat real»

La força muscular és un dels millors indicadors de salut a mesura que envellim. No només serveix per aixecar pes o fer esport: també està relacionada amb el risc de caigudes, la pèrdua d'autonomia, la qualitat de vida i la capacitat de mantenir-se independent amb el pas dels anys.
Per això, cada vegada més experts recomanen una prova molt senzilla que es pot fer a casa en menys d'un minut: el test dels 30 segons d'aixecar-se de la cadira (30-Second Chair Stand Test). Un repte que, segons el cardiòleg Aurelio Rojas, t'ajuda a descobrir "si el teu cor és més vell o més jove que la teva edat real".
En què consisteix la prova?
Només necessites una cadira estable, sense braços. Seu-hi amb els braços plegats sobre el pit i, durant trenta segons aixeca't i torna a seure tantes vegades com puguis. "Si durant aquests 30 segons aconsegueixes 15 repeticions significa que tens més resistència, més força i una edat biològica del cor més jove que la teva edat real", revela Rojas.
El nombre de repeticions ofereix una orientació sobre l'edat biològica del teu cor a través del càlcul de la força que tenen les cames, així com l'equilibri.
Homes
- De 60 a 64 anys: més de 14 repeticions
- De 65 a 69 anys: més de 12
- De 70 a 74 anys: més de 12
- De 75 a 79 anys: més d'11
- De 80 a 84 anys: més de 10
Dones
- De 60 a 64 anys: més de 12 repeticions
- De 65 a 69 anys: més d'11
- De 70 a 74 anys: més de 10
- De 75 a 79 anys: més de 10
- De 80 a 84 anys: més de 9
El cardiòleg recorda que obtenir una puntuació inferior no implica necessàriament un problema de salut, però sí que pot indicar una menor força muscular i la conveniència de consultar un professional si hi ha dificultats per moure's o mantenir l'equilibri.
L'entrenament de força entre dues i tres vegades per setmana continua sent una de les estratègies més eficaces per preservar la mobilitat, reduir el risc de caigudes, mantenir la independència durant més anys i, sobretot, tindre una millor salut cardiovascular.