El nombre d'hores de son que suposen un risc per al cor i el desenvolupament cognitiu, segons un estudi

Descansar correctament és fonamental per a una bona salut física i mental. Els experts coincideixen amb aquesta premissa, però apunten que cal tenir en compte les hores de son que es dormen cada dia, ja que dormir-ne més del compte pot acabar tenint efectes adversos per a la nostra salut. De fet, així ho apunta l'Associació Estatunidenca del Cor, la qual adverteix que dormir "més de nou hores" cada nit pot augmentar el risc de patir malalties cardiovasculars i la pèrdua de capacitat cognitiva en adults.
A més, segons un estudi elaborat per aquesta mateixa associació, dormir més de nou hores al dia pot provocar símptomes com "hipertensió arterial" i alts nivells de sucre i colesterol a la sang. És a dir, tant la manca de son com l'excés d'hores poden provocar efectes adversos per a la salut, malgrat que la creença estesa tendeix a relacionar un son prolongat amb millor descans.
L'estudi identifica set components clau del son que influeixen en la salut cardiometabòlica: durada, continuïtat, ritme, satisfacció, regularitat, funcionament diürn i arquitectura del son. En concret, tal com indiquen en la investigació, dormir més de nou hores es relaciona amb un major risc de patir la síndrome cardiometabòlica, rigidesa arterial, accidents cerebrovasculars i mortalitat per malalties cardíaques. D'altra banda, dormir menys de set hores també incrementa el risc de fibril·lació auricular i pressió arterial elevada. La clau, doncs, és trobar un bon equilibri de les hores de descans.
Els errors abans d'anar a dormir que acceleren l'envelliment
El psiquiatre, neuròleg i sexòleg Enrique De Rosa Alabaster adverteix que la manca de son sostinguda té un impacte global en l’organisme i pot accelerar processos biològics vinculats a l’envelliment. Entre els comportaments que dificulten un bon descans hi ha el fet de tenir horaris irregulars, utilitzar pantalles (especialment la llum blava del telèfon) abans d’anar a dormir o fer-ho en entorns amb soroll i llum. També influeix anar a dormir estressat o amb sobreestimulació, factors que impedeixen assolir un son profund i reparador.
Per millorar la qualitat del son, es recomana establir rutines estables, anar a dormir i llevar-se a la mateixa hora i crear un ambient adequat, amb foscor i silenci. Reduir l’ús de pantalles abans d’anar al llit i incorporar hàbits relaxants pot ajudar a aconseguir un descans més reparador. Dormir bé, conclou De Rosa, és un element essencial per preservar la salut i afavorir una vida més llarga.