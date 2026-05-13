Els beneficis d'escriure a mà, segons una psicòloga: «Millora la memòria»

Escriure amb paper i llapis és, cada vegada més, un acte de resistència enfront dels ordinadors i les tauletes tàctils. Sigui per prendre apunts de classe, per la feina o per altres accions del dia a dia, escriure a mà és menys freqüent que fa una dècada i, les previsions, són que vagi a menys amb el temps. Tot i això, nombrosos estudis en psicologia i neurociència assenyalen que l’escriptura manual continua oferint beneficis rellevants per a l’aprenentatge i la memòria.
Més enllà d’una qüestió de preferències personals, és una qüestió demostrada científicament, ja que diverses investigacions especialitzades i revistes científiques coincideixen en una mateixa idea: escriure a mà exigeix una activació cerebral més intensa que teclejar.
L'escriptura a mà: un clar benefici cerebral
Els experts expliquen que el paper afavoreix una escolta més atenta, facilita ordenar les idees i ajuda a assimilar millor el contingut d’una conversa mentre es produeix. La principal diferència respecte a l’ús del teclat és el ritme. Escriure amb bolígraf obliga a sintetitzar, seleccionar i estructurar la informació, ja que resulta impossible reproduir literalment tot el que es diu.
Aquest procés implica un exercici constant d’anàlisi crítica. El cervell filtra informació en temps real i discrimina què és essencial, una habilitat que pot resultar especialment útil per entendre decisions, detectar tasques pendents o retenir acords importants.
Pel que fa a la memòria, diversos treballs indiquen que l’escriptura manual activa zones cerebrals estretament vinculades amb l’aprenentatge. Un estudi publicat a Frontiers in Psychology, elaborat per Eva Ose Askvik, F. R. van der Weel i Audrey van der Meer, va mostrar patrons neuronals associats a l’aprenentatge quan l’activitat era manual després d'analitzar l’activitat cerebral de xiquets de dotze anys i adults joves mentre escrivien a mà i teclejaven. Així ho explica la professora i psicòloga Naomi Baron, que subratlla que gran part dels estudis revisats coincideixen que les persones recorden millor allò que escriuen manualment.
La raó estaria en l’esforç físic i cognitiu que requereix aquest gest: sostenir el bolígraf, dibuixar cada lletra i distribuir les idees sobre el paper implica una coordinació visual, motora i mental que reforça la fixació de la informació. Els especialistes també destaquen un altre avantatge: la concentració. Una llibreta no interromp amb notificacions, missatges ni pestanyes obertes. Aquesta absència de distraccions facilita seguir millor el fil de la reunió i identificar amb més claredat les qüestions importants.
