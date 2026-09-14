Truita de patata amb ceba o sense? Aquesta és la opció més escollida, segons el CIS

La truita de patates ha de portar ceba o és millor sense? És un d'aquells debats eterns en què la població queda molt polaritzada. Hi ha qui creu que és millor posar-ne, tot i que també hi ha molts detractors. Un estudi recent del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) posa llum a aquest debat: el 71,2% de la població considera que la truita de patata ha de portar ceba. Per contra, el 29% restant considera que la truita sí que ha de portar ceba.
Aquest estudi s'ha elaborat amb les respostes de 6.000 persones i, a banda d'esclarir una mica les preferències de la població en relació amb la truita, també ha deixat una nova sorpresa: més de la meitat dels espanyols consideren que la truita de patata és el plat que més representa la gastronomia, per sobre la paella.
En concret, el 62,7% dels enquestats inclou la truita de patates entre els plats més representatius d'Espanya, mentre que la paella aconsegueix el 61,1%. La diferència és mínima, però suficient perquè la truita ocupi la primera posició en aquesta particular classificació. En aquest llistat també hi apareixen aliments com el pernil ibèric, assenyalat pel 42,7% dels participants de l'enquesta com un dels aliments més representatius de l'estat espanyol.
Quin és el plat més representatiu per als catalans?
De la mateixa manera que el conjunt dels espanyols considera que la truita de patata és el seu plat més representatiu de l'estat, les diferents autonomies sempre es decanten per elaboracions de la seva gastronomia. En el cas de Catalunya, el 34% dels enquestats considera que el plat que més els representa és el pa amb tomàquet.
Al País Valencià, com era d'esperar, la resposta més escollida és la paella, amb una amplíssima majoria (78%), i a les Illes Balears, amb uns percentatges més similars als catalans, l'opció més escollida per representar la seva gastronomia és l'ensaïmada.