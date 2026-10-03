Ferran Adrià, xef: «El secret per fer unes bones gambes amb all és el temps de cocció»

La cuina també és un espai per experimentar i sortir de les receptes de sempre. Hi ha plats que poden semblar elaborats o difícils a primera vista, però que, amb alguns trucs senzills i tenint clars els passos importants, són molt més assequibles del que sembla.
És el cas de les gambes amb all, un plat molt popular que s'ha convertit en una tapa habitual en molts bars i restaurants de l'Estat. La seva preparació és senzilla, només es necessiten gambes, all i un toc de picant al gust, això sí, l'elaboració té truc, com explica el xef Michelin Ferran Adrià en un vídeo compartit a X.
El truc està en l'elaboració
El cuiner explica que en una recepta com aquesta no només importa la qualitat de la matèria primera, sinó també controlar bé el punt de cocció. "A més del producte, la clau és el temps de cocció", assegura el xef Michelin.
Per preparar-les a casa només calen uns quants ingredients: quatre gambes pelades, però conservant-ne els caps, un gra d’all, una mica de vitet i oli d’oliva verge. També s’hi pot afegir julivert picat al final, tot i que és opcional.
El primer pas és posar una paella al foc amb un bon raig d’oli. Quan estigui calent, s’hi incorpora l’all tallat a làmines i el vitet, i es deixa que l’all agafi color sense arribar a cremar-se. A continuació, s’hi posen els caps de les gambes i es cuinen durant uns instants per donar més sabor al plat.
Perquè els caps treguin tot el suc i el sabor, Adrià recomana aixafar-les amb un morter i, després, retirar-les de la paella. Després es cuina el cos, que només necessiten una cocció curta. Quan comencen a agafar color, cal retirar la paella del foc.
El truc final consisteix a aprofitar al màxim el suc dels caps. Amb un morter, es pressionen per extreure'n tot el líquid possible. Un cop retirats de la paella, es remena bé l’oli amb el suc que han deixat anar els caps perquè els sabors quedin integrats.