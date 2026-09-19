Jordi Cruz, xef: «Afegir salsa de soja blanca millora el caldo de verdures»

L'estiu ja ha acabat, i sembla que la calor comença a escampar-se a poc a poc. Tot i que encara no fa fred, els darrers ruixats han abaixat significativament les temperatures, motiu pel qual cada vegada ve més de gust prendre's un caldo calent en arribar a casa després de treballar. Passa amb el de verdures, que malgrat que també es consumeix fred durant l'estiu, guanya protagonisme a les taules dels catalans a mesura que el fred avança. És un plat tradicional i sense pèrdua, però hi ha maneres de potenciar-ne el sabor.
Jordi Cruz, el reputat xef del restaurant ABaC, amb 3 Estrelles Michelin i jutge de MasterChef Espanya, comparteix a les seves xarxes socials la seva versió de brou de verdures "lleuger, saborós i pensat per a quan el cos el necessita". A més, confessa que el seu consum és perfecte sobretot per a quan "et sents inflat, amb molèsties digestives o simplement vols alguna cosa que t'hidrati i t'ajudi a recuperar-te".
Així mateix, dins del seu llistat d'ingredients inclou un que serveix "per a arrodonir el sabor": salsa de soja blanca. No és un producte habitual que es pugui comprar a qualsevol supermercat, però sí que és possible trobar-lo en pàgines web especialitzades o en botigues de productes asiàtics. La clau és tallar totes les verdures, posar-les dins una olla amb aigua, afegir-hi sal i salsa de soja blanca, i llavors deixar-ho bullint durant una hora i quart. Una recepta senzilla i sense massa misteri, però molt útil per a dies en què ve de gust prendre una sopa calenta.
Altres consells de Jordi Cruz
Tenir bones paelles és fonamental per garantir una bona cuina. N'hi ha de tota mena, malgrat que en els darrers anys les d'acer inoxidable han agafat molta rellevància, ja que són "extremadament resistents" i aguanten molt bé les altes temperatures. Per garantir-ne un bon funcionament i que siguin igual d'útils que el primer dia és important fer-ne una bona neteja.
El xef recomana posar-li una mica d'aigua just després de cuinar, amb la paella encara calenta: "D'aquesta manera surten les restes de menjar". Un cop desenganxades, el següent pas és posar-la en una pica i, amb una mica de sabó, netejar l'estri de cuina: "Els primers usos poden requerir més neteja, però amb el temps la paella formarà una pàtina natural, que millora el seu comportament antiadherent", assevera Cruz.
El xef recorda que, si es fa una bona neteja de la paella i es conserva amb les condicions adequades, aquest estri pot durar "tota la vida": "Si la cuideu bé, és una paella que us pot acompanyar al llarg de la vostra vida a la cuina", argumenta el reputat xef. Més enllà de fer-ne una bona neteja, també és important seguir bé els passos d'ús de cuina, ja que, sinó, es pot desgastar en excés.