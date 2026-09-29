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El gest amb l'escalfador elèctric que ajuda a estalviar a la factura de la llum: «Estalvies 30 euros al mes»

Coses de casa

Una prova amb un escalfador de 80 litres demostra la diferència de consum entre mantenir-lo encès les 24 hores i programar-ne el funcionament en diverses franges del dia

  • Programar l'escalfador elèctric en lloc de deixar-lo encès tot el dia pot reduir el consum -

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Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 05:30

Hi ha electrodomèstics que formen part del nostre dia a dia i que, precisament per això, poques vegades ens parem a pensar com els hauríem de fer funcionar per gastar menys. És el cas de l’escalfador elèctric, un dels aparells que més dubtes genera a les llars: és millor deixar-lo encès durant tot el dia o connectar-lo només quan sabem que necessitarem aigua calenta?

Sergio Llorente, electricista, respon a aquesta pregunta amb una prova pràctica amb un escalfador elèctric. L’experiment compara el consum d’un termo de 80 litres i 1.500 watts en dues situacions diferents: mantenint-lo connectat les 24 hores i programant l’encesa en determinades franges del dia.

Com s'estalvia més amb l'escalfador elèctric?

Per fer la comparació, l’electricista va utilitzar un mesurador de consum i va mantenir la mateixa temperatura del termòstat en les dues proves. D’aquesta manera, l’única diferència era el temps durant el qual l’aparell estava en funcionament.

Quan el termo va estar connectat durant les 24 hores, el consum registrat va arribar als 11,22 kWh en un sol dia. Si es pren com a referència una tarifa de 0,15 euros per kWh, això equivaldria a una despesa aproximada de 1,68 euros diaris.

La situació canvia quan l’aparell es programa. En la segona prova, Llorente va limitar-ne el funcionament a set hores repartides en tres franges horàries. "Sumant els kWh, el consum va baixar fins als 3,745", assegura l'electricista, fet que suposa que la despesa és de 0,56 euros al dia. Això suposa una diferència d’aproximadament 0,99 euros cada dia en les condicions concretes de l’experiment.

Gairebé 30 euros de diferència al mes

Si aquesta diferència es mantingués durant un mes, l’estalvi calculat seria d'uns "30 euros mensuals", explica Llorente, que és la quantitat que estima que es podria arribar a gastar de més si es mantingués el termo permanentment connectat. 

Per tant, mantenir un escalfador encès les 24 hores no és necessàriament l’opció més eficient si l’aigua calenta només es necessita en determinats moments del dia. La programació pot evitar que el termo estigui reescalfant l’aigua contínuament quan no cal.

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