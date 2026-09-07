Els lavabos públics poden salvar una jornada crítica, però també poden resultar desagradables si no se'n fa un manteniment adequat. Per això, lampistes i altres responsables del disseny d'aquests espais van idear una manera pràctica i senzilla per mantenir la higiene en aquests espais comuns.
Els seients dels vàters públics acostumen a tenir un angle còncau a la part davantera, de manera que s'hi genera un espai a sota de l'extrem exterior de la tassa. Encara que sembli un detall sense importància, aquest disseny aparentment incomplet compleix una funció important.
Una de les principals raons per aquest forat als vàters públics és la higiene. D'acord amb la directora de desenvolupament de codi de l'Associació Internacional de Fontaneria i Oficis Mecànics (IAPMO), Lynne Simnick, aquesta obertura facilita la neteja per a les usuàries sense entrar en contacte amb el seient, segons va explicar en una entrevista amb Slate. En paral·lel, aquesta obertura també facilita la neteja i redueix la superfície amb què el cos pot entrar en contacte, cosa que pot contribuir a mantenir unes millors condicions d'higiene, d'acord amb el bloc del fabricant nord-americà d'inodors Danube Toilet.
En alguns països, com els Estats Units, hi ha normes que recomanen l'ús d'aquests seients per millorar i mantenir la higiene en espais públics. A Catalunya, malgrat no tenir aquestes mateixes directrius, és un disseny recurrent en espais compartits. A més, alguns reglaments estrangers relacionats amb l'accessibilitat apunten aquesta forma d'U com una opció especialment recomanada per a persones amb discapacitat o d'edat avançada.
Per què alguns vàters privats ja no tenen forma d'U?
Pel que fa als lavabos privats, les noves tendències en el disseny d'interiors fan que cada vegada hi hagi més vàters sense aquesta forma d'U. Això passa perquè els banys a les llars no són espais crítics sanitàriament i se solen netejar amb més freqüència. Per això, reduir la superfície amb què es pot entrar en contacte deixa de ser una prioritat tan important i es premia l'estètica juntament amb la comoditat.