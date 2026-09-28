Ho estàs fent malament: el truc de dues baristes per conservar el cafè i mantenir-ne l'aroma

El cafè és una de les begudes per excel·lència de la societat: al matí, després de dinar, a mitja tarda o per fer un kit kat. Tot i ser tan comuna, és probable que no l'estiguis conservant ni preparant bé. Imma Vila i Nabila El Gamouchi, baristes de Cafès Cornellà, han explicat a La solució de Catalunya Ràdio alguns dels aspectes que cal tenir en compte per mantenir el cafè en bones condicions i fer que duri més temps.
El cafè també es fa malbé
Encara que costi de creure, el cafè també caduca i es fa malbé. Vila explica que des del moment que obrim un paquet, el cafè entra en contacte amb l'oxigen i es va oxidant amb el pas del temps. En el cas del cafè molt, a més, l'aroma es perd especialment ràpidament. Per això, l'experta fa una recomanació: "S'ha de guardar a la nevera". En cas que el guardem fora, segons la barista, el cafè molt pot durar, com a màxim, dues setmanes; mentre que el cafè en gra pot aguantar aproximadament un mes.
Un altre consell sorprenent és congelar-lo. Així és. La barista de Cafès Cornellà explica que una altra opció perquè duri més temps és posar-lo al congelador, de manera que pot aguantar fins a dos mesos. Això sí, quan el vulguem descongelar caldrà deixar-lo temperar una mica abans de consumir.
Amb sucre o sense?
La manera com prenem el cafè també pot influir en l'experiència. Vila assegura que, si ens agrada el sucre, no hi ha d'haver cap problema en afegir-n'hi, però adverteix que això pot "emmascarar una mica l'aroma". Per la seva banda, El Gamouchi assenyala que els cafès especialment torrats i foscos poden fer que ens sentim gairebé obligats a afegir sucre o llet. La clau, però, és entendre que "és una experiència que tu has de gaudir".
Consells per preparar el millor cafè
En cas que tinguis cafetera italiana, les baristes també han compartit alguns consells al programa de Catalunya Ràdio per preparar el millor cafè. Segons assenyalen, un dels secrets rau a comprar-lo en gra i moldre'l al moment, d'aquesta manera també contribuirem a conservar l'aroma, el gust i la frescor. En segon lloc, és important no premsar mai el cafè quan omplim el filtre. Si ho fem, Vila i El Gamouchi adverteixen que l'aigua farà massa pressió i sortirà cremat i amarg.
D'altra banda, les baristes alerten que posar llet al dipòsit és perillós, ja que pot generar sobrepressió i fer explotar la cafetera. Finalment, sobre l'aigua que cal fer servir, les expertes recomanen fer servir aigua bona, sigui filtrada o embotellada: "Recorda que l'aigua és el 98% del teu cafè".