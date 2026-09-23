Per què tens la panxa inflada després de menjar? Una nutricionista assenyala els aliments clau

Un dels majors malestars, per la cronicitat o la freqüència amb què s'experimenta a l'hora de la ingesta, és el mal de panxa o la inflor després d'haver menjat, que fins i tot fa que molta gent li costi dormir i com a remei opti per sopar gairebé a l'hora de berenar. La causa del malestar intestinal o la inflor pot ser per diversos motius, és a dir, el que genera malestar acostuma a ser l'acumulació de gasos, i pot ser provocada per la forma de menjar, el que es menja o la higiene dental.
Així ho explica la nutricionista Magda Carlas a RAC 1, que assenyala un dels motius més lògics: la ingesta d'aire a la vegada que ens empassem els aliments. Una manera amb la qual això succeeix fàcilment és si mentre es dina o se sopa, es parla. Així mateix, la nutricionista i doctora explica que empassar-se l'aire també pot ser causat per una mala col·locació dental o problema bucal.
Sa, però poc digestiu
Pel que fa al tipus d'aliments que es menja, cal posar atenció a la condimentació i a la quantitat. "Al contrari del que es pensa, els vegetals crus no van gaire bé per a la inflor", explica Carlas. Així doncs, assenyala que les amanides són molt saludables, però poden generar més malestar que altres aliments. Per aquest motiu, la doctora especifica que no és un aliment que afavoreixi a les persones que són propenses a patir inflor a la panxa.
Entre els aliments que assenyala hi ha la col, la coliflor, els llegums, les verdures de fulla verda i les begudes amb gas, ja que poden ser més difícils de digerir o afavorir una major producció de gasos durant la digestió.
Les dones tenen un "problema" més
De la mateixa manera, les hormones poden influir molt en el benestar digestiu d'una dona. En l'etapa premenstrual i durant la perimenopausa, quan apareixen els primers senyals de la desaparició de la menstruació, és el moment en què sovint una gran quantitat de dones noten un major malestar i inflor a la panxa que genera incomoditat. Així mateix, la doctora Carlas també assenyala el vestuari, amb què ens vestim: "Anar amb roba molt ajustada, com ara texans estrets o un vestit, no ajuda gens", diu.
Per resoldre o atenuar aquest malestar, Magda Carlas recomana controlar els horaris, tant de menjar com de son, també no tenir alts nivells d'estrès i fer esport. Per altra banda, explica que caminar és una molt bona opció per rebaixar els gasos que s'acumulen en el sistema digestiu. Per altra banda, també pot ser útil fer exercicis de respiració, per crear mobilitat a la zona toràcica i del diafragma i alliberar tensions. Tot i això, també recomana visitar el metge, si aquesta inflor genera molt dolor o malestar, ja que es podria tractar d'algun tipus de malaltia o d'alguna intolerància com la celiaquia.