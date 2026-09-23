Quatre trens per descobrir Catalunya d’una manera diferent

Hi ha territoris que es poden visitar i d’altres que es descobreixen millor a poc a poc, mirant per la finestra d’un tren. Turistren, la marca de FGC que agrupa els seus transports turístics, proposa quatre experiències per conèixer alguns dels paisatges més singulars de Catalunya: el Cremallera i els Funiculars de Montserrat, el Cremallera de Núria, el Tren del Ciment i el Tren dels Llacs.
Montserrat, del tren al cor del Santuari
El Cremallera de Montserrat circula tot l'any i és l'únic mitjà de transport que permet arribar directament al bell mig del Santuari. El trajecte ja és part de l'experiència: els grans finestrals dels trens permeten gaudir del paisatge mentre s’ascendeix per la muntanya.
A més, és una opció de mobilitat sostenible, ja que funciona amb energia solar. Una manera còmoda i responsable d’arribar a Montserrat sense renunciar a les vistes.
A la muntanya, el Funicular de Sant Joan, també operatiu durant tot l'any, porta els visitants fins a un dels millors punts panoràmics de Montserrat. Des de l’estació superior es pot visitar el Geoparc i començar diferents rutes de senderisme, adaptades a diversos nivells.
Núria, una vall on només s’arriba amb tren
El Cremallera de Núria circula tot l'any i és l'únic mitjà de transport per arribar a la Vall de Núria. Amb l'estació final situada a 1.964 metres, és el cremallera més alt del sud d’Europa.
El viatge ofereix molt més que el trajecte ferroviari. El bitllet inclou el Telefèric Coma del Clot, els miradors, diverses exposicions, l'entrada a la Basílica de Núria i una audioguia per descobrir històries i curiositats de la vall. També inclou circulacions amb guia i parada a Fontalba els dissabtes i diumenges.
Una proposta que permet combinar paisatge, patrimoni i activitats en una mateixa escapada.
El Tren del Ciment, història ferroviària als peus del Cadí-Moixeró
Amb més d’un segle d’història, el Tren del Ciment és una de les grans joies ferroviàries de Catalunya. El recorregut connecta el Museu del Ciment amb els Jardins Artigas, obra d’Antoni Gaudí, en un entorn privilegiat a les portes del Parc Natural del Cadí-Moixeró.
És també una proposta pensada per a les famílies: a l'estació del Museu del Ciment hi ha un espai de jocs per a nens i nenes i una cantina.
La temporada del Tren del Ciment finalitza l'1 de novembre.
El Tren dels Llacs, un viatge entre paisatges espectaculars
Entre la Plana de Lleida i el Prepirineu, el Tren dels Llacs ofereix un recorregut per alguns dels paisatges més singulars de Catalunya, travessant espectaculars congostos i espais naturals.
El tren compta amb un guia a bord que acompanya els viatgers i explica la història i les curiositats del territori que es contempla durant el trajecte.
La temporada del Tren dels Llacs finalitza el 31 d’octubre.
Un passaport per descobrir els quatre trens
A aquestes quatre experiències s’hi suma una novetat: el Passaport Turistren, un suport digital que permet agrupar, per primera vegada, els quatre transports turístics de FGC.
El funcionament és senzill. Després de comprar un bitllet per a qualsevol dels quatre trens, l'usuari rep un correu per registrar-se i obtenir el seu passaport. Cada viatge queda segellat digitalment i permet obtenir descomptes de fins al 20% en les escapades següents.
A més, qui completi els quatre trajectes abans del 31 de desembre de 2027 rebrà un obsequi commemoratiu i participarà en el sorteig d’un premi especial.
Quatre trens, quatre paisatges i una mateixa manera de descobrir Catalunya: sobre rails i gaudint del camí.