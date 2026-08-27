Com tornar a omplir la nevera sense gastar de més després de l’estiu

Setembre és sinònim de nous començaments i de tornar a la rutina. Després de l’estiu, reorganitzem horaris i àpats, però també toca recuperar el control de la despesa i de la manera de fer la compra. Per aconseguir-ho, és important planificar-se i tenir clar què necessitem abans d’omplir la cistella.
Primer de tot: planificar
Abans d’anar al supermercat, revisar què tenim a casa i preparar una llista ajuda a evitar compres innecessàries. D’altra banda, també és important planificar els àpats de la setmana. Apostar per productes bàsics, formats estalvi i aliments versàtils permet preparar més àpats amb una mateixa compra i resoldre esmorzars, dinars i sopars de diversos dies.
A Caprabo, els Preus Bons Sempre ofereixen 1.500 productes amb preus competitius de manera habitual. A més, les ofertes i promocions de tornada a la rutina permeten trobar oportunitats i descomptes.
La idea no és comprar més, sinó comprar millor. I Caprabo permet combinar productes bàsics i versàtils amb promocions per aconseguir una compra completa i equilibrada.
Una cistella completa per menys de 70 euros
Caprabo aposta per una cistella completa per menys de 70 euros. Fruita i verdura, carn i peix, arròs, làctics, llegums, ous, pasta i altres productes de rebost poden formar part d’una compra pensada per resoldre bona part dels àpats de la setmana.
La clau és comprar i prioritzar allò que realment necessitem, aprofitar les promocions disponibles i escollir productes que puguin tenir més d’un ús a la cuina.
A més, apostar per productes de proximitat permet incorporar a la cistella aliments catalans i donar suport al territori, especialment en dates com la Diada o la Mercè.
I si prefereixes fer la compra des de casa, la compra en línia de Caprabo facilita preparar la cistella amb calma i consultar les promocions del moment. A més, la promoció de 10 € de descompte en compres en línia superiors a 110 €, disponible fins al 9 de setembre, pot ajudar a començar aquesta nova etapa amb una mica més d’estalvi.
Després de l’estiu, recuperar el control dels àpats, de la compra i de la rutina és més fàcil amb una bona planificació.