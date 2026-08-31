Setembre: el moment ideal per recuperar els bons hàbits

Per a moltes persones, el setembre representa molt més que el final de les vacances. És el mes en què tornen els horaris habituals, es reprenen les rutines i apareix la sensació que comença una nova etapa. Aquest context explica que, any rere any, sigui un dels períodes en què més persones decideixen reprendre l'activitat física o començar a cuidar-se.
La psicologia del comportament fa temps que estudia aquest fenomen. Els anomenats “nous començaments” (fresh start effect) -com l'inici d'un curs, un canvi de feina o la tornada després de les vacances- generen un impuls natural per revisar objectius personals i incorporar hàbits que durant l'any costa més consolidar.
La rutina, una aliada dels hàbits saludables
A diferència d'altres moments de l'any, el setembre acostuma a portar una estructura més definida. Les jornades tornen a tenir un ritme estable, és més senzill planificar les setmanes i resulta més fàcil reservar un espai per entrenar, descansar les hores necessàries o organitzar els àpats.
Els especialistes en canvi d'hàbits coincideixen que aquesta estabilitat és un factor determinant. Quan les activitats del dia a dia segueixen un patró regular, és molt més probable que una nova conducta acabi integrant-se de manera natural en la rutina.
Tornar sí, però sense presses
Després de diverses setmanes amb menys activitat és habitual voler recuperar ràpidament la forma física. Tanmateix, els preparadors físics recorden que voler avançar massa de pressa acostuma a ser contraproduent.
La millor estratègia és començar de manera progressiva, adaptant la intensitat al nivell de cada persona i prioritzant la regularitat abans que el rendiment. Dues o tres sessions setmanals poden ser suficients per iniciar una dinàmica positiva, reduint el risc de lesions i evitant una fatiga excessiva que acabi fent perdre la motivació.
Amb el pas de les setmanes, els beneficis acostumen a anar molt més enllà de la millora física. Augmenta la sensació d'energia, es descansa millor, disminueix l'estrès i també milloren aspectes com la concentració o l'estat d'ànim.
El secret no és la motivació, sinó la constància
Existeix la idea que per començar a fer exercici primer cal sentir-se molt motivat. En realitat, la majoria d'experts expliquen just el contrari: la motivació acostuma a aparèixer quan els resultats es fan visibles i l'activitat ja forma part del dia a dia.
Per això, recomanen facilitar al màxim la creació del nou hàbit. Entrenar sempre en una franja horària semblant, preparar la roba esportiva amb antelació o reservar l'activitat a l'agenda són petites accions que augmenten les possibilitats de mantenir la constància.
Fer-ho acompanyat ajuda
Un altre element que marca la diferència és l'entorn. Compartir els entrenaments, participar en activitats dirigides o comptar amb l'assessorament de professionals incrementa notablement l'adherència a la pràctica esportiva.
En aquest sentit, disposar d'una oferta variada permet que cada persona trobi la modalitat que millor s'adapta als seus objectius, al temps disponible i a la seva condició física. Aquesta és la filosofia de Clubs Eurofitness, que combina espais de fitness, activitats dirigides, entrenament personal i programes adaptats perquè qualsevol usuari pugui incorporar l'exercici de manera progressiva i sostenible.
L'activitat física regular no només contribueix a millorar la forma física. També ajuda a prevenir malalties cardiovasculars, afavoreix el control metabòlic, redueix l'estrès i té un impacte positiu sobre el benestar emocional.
A més, quan una persona incorpora aquest hàbit, sovint també acaba millorant altres aspectes del seu estil de vida, com l'alimentació, el descans o la gestió del temps.