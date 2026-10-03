Què fer si caus a la dutxa i estàs sol a casa: «Els primers minuts són fonamentals»

Experts de diversos àmbits coincideixen a afirmar que la part de la casa que més incidències causa entre les persones grans és el lavabo. Per què? Perquè hi coincideixen diversos factors de risc, com ara les superfícies relliscoses o els espais reduïts. El doctor Josep Vergés explicava en una entrevista a TV3 fa uns mesos que, de fet, el bany és on es produeixen el 4% de les fractures osteoporòtiques. Per això, una de les preocupacions principals entre la gent gran és la por a caure a la dutxa, encara més si estem sols a casa, perquè la situació pot generar encara més nervis. I què hem de fer si passa? Aquests són els consells de Palm Wellness Center, centre de rehabilitació dels Estats Units.
Què has de fer just després de caure?
"Els passos que facis durant els primers minuts són fonamentals per a la teva seguretat i recuperació", asseguren des del centre. Abans de moure't, intenta mantenir la calma i respira profundament. Queda't quiet uns instants i comprova si tens dolor, especialment al coll, l'esquena, els malucs o les costelles. Després, segueix aquests passos:
- Gira't de costat abans d'intentar incorporar-te.
- Desplaça't a poc a poc fins a una paret o una barra de suport.
- Eixuga't les mans i els peus per evitar tornar a relliscar.
- Quan estiguis preparat, aixeca't lentament, sempre que estiguis subjectat a una superfície estable.
- Evita agafar-te a elements que no estiguin pensats per suportar pes, com ara el tovalloler o la porta de la dutxa.
Quan cal demanar ajuda?
En cas que dubtis si la caiguda ha provocat una lesió que necessita valoració mèdica, aquests són els símptomes a què cal parar especial atenció:
- Dolor intens al coll o l'esquena.
- Dificultat per respirar, caminar o mantenir-se dret.
- Entumiment o formigueig als braços, les cames, les mans o els peus.
- Marejos que no desapareixen.
- Un mal de cap que empitjora o alteracions de l'estat de consciència.
- Sang a l'orina.
- Pèrdua del control de la bufeta o els intestins.
En aquests casos, sobretot si estàs sol, evitar moure't i demana ajuda a algun veí o familiar o contacta amb els serveis d'emergències.
El dolor pot aparèixer més tard
Des del centre de rehabilitació adverteixen que no totes les lesions apareixen immediatament després de la caiguda. De fet, algunes molèsties poden aparèixer durant les hores o els dies posteriors. Entre els símptomes que cal vigilar hi ha dolor o rigidesa al coll i l'esquena, hematomes, dificultat per moure alguna articulació, problemes d'equilibri o mals de cap que empitjoren.