Has passat el refredat, ja no tens febre, el malestar ha desaparegut i et trobes pràcticament recuperat. Però hi ha un símptoma que sembla que no marxa: la tos. Passen els dies i continues tossint, sobretot quan parles, quan surts al carrer i notes l'aire fred o quan t'estires al llit.
Si fa dies o unes setmanes que has superat un refredat, però continues tossint, és possible que les vies respiratòries encara estiguin recuperant-se. La inflamació i la sensibilitat que queden després de la infecció poden mantenir el reflex de la tos encara que el virus ja no sigui el problema. "No significa que t'hagis tornat a contagiar, que t'hagis quedat amb les defenses baixes o que necessites un antibiòtic", explica el doctor Luis González al seu vídeo d'Instagram.
Per què continua la tos?
Aquesta situació és força habitual després d'una infecció respiratòria i, en molts casos, pot correspondre a una tos postinfecciosa o postviral, que pot durar entre tres i vuit setmanes i, en molts casos, va desapareixent progressivament.
La tos és un mecanisme de defensa de l'organisme que ajuda a expulsar mucositat i altres irritants de les vies respiratòries. Però després d'una infecció, les vies respiratòries poden quedar inflamades i més sensibles durant un temps, de manera que reaccionen davant estímuls que habitualment no provocarien una tos tan intensa. "Fer exercici, riure o parlar molt et poden provocar un atac de tos a l'instant", explica el doctor.
La tos postinfecciosa acostuma a ser especialment persistent i pot mantenir-se durant setmanes després que els altres símptomes hagin desaparegut. "El normal és que la pell del teu pulmó pugui trigar entre tres i vuit setmanes en recuperar-se", destaca González, qui afegeix que si la tos empitjora, o apareix febra és necessari consultar amb un metge.
Cal prendre medicaments?
No necessàriament. "No cal obsessionar-se amb prendre xarops", adverteix el doctor. Una tos que queda després d'una infecció vírica no és, per si sola, una indicació que s'ha de prendre medicaments. El tractament depèn de l'origen del símptoma i, en alguns casos, pot ser necessari valorar si hi ha asma, reflux, problemes de les vies respiratòries o altres causes.