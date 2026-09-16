Els serveis d'emergències busquen una dona arrossegada per una riera a Olivella

Els serveis d'emergències busquen aquest dimecres a la nit una dona que, segons tots els indicis, ha estat arrossegada per una riera a Olivella (Garraf).
En aquest sentit, un testimoni ha alertat que havia vist com baixava del cotxe, que havia quedat encallat pel fort cabal, i se l'enduia riera avall.
Tot plegat, després que el temporal de pluja que afecta la meitat est país des de la tarda s'ha desplaçat a última hora cap al sud de la regió metropolitana de Barcelona. Per aquest motiu, Protecció Civil ha enviat un missatge ES-Alert al Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental per pluges torrencials fins a la una de la matinada.
De fet, des de les 22.00 fins a les 23.00 els Bombers han hagut d'atendre una setantena d'avisos, dels quals una vintena són al Garraf com el de la imatge. La majoria són per acumulacions d’aigua en edificis i a la via pública, que dificulten la circulació.
Des de l'inici del temporal, ja s'acumulen quasi 200 intervencions. Inicialment, s'han concentrat a Girona -amb una trentena d'actuacions-, però en les darreres hores la majoria -quasi 150- es concentren a la regió metropolitana de Barcelona.