Sense informació de l’operatiu de Rodalies per l’eclipsi un mes després

La gran imatge de l’estiu va ser l’eclipsi total de Sol. Una postal que va quedar tacada pel caos que va viure Rodalies al llarg de la jornada. Malgrat les informacions oficials -que asseguraven que s’havia reforçat el servei de manera molt important-, Nació va demostrar que, a la pràctica, quasi no va augmentar el nombre de places en sentit sud. Un mes després, la plataforma Dignitat a les Vies denuncia que no han rebut resposta a la petició d’informació sobre l’operatiu.
Tenir les dades oficials
L’endemà de l’eclipsi, Dignitat a les Vies va presentar una sol·licitud al Govern per obtenir accés a la informació pública sobre la planificació i el desenvolupament de l’operatiu ferroviari. Concretament, reclamaven dades sobre la planificació de l’oferta, el servei finalment executat, les incidències i el personal disponible a les estacions, i també les mesures previstes per evitar que es repeteixi una situació similar.
Un mes després, la plataforma assegura en un comunicat que encara no ha rebut “ni tan sols confirmació de recepció” de l’escrit i lamenta que les explicacions públiques de Renfe i la Generalitat sobre les aglomeracions i la falta de trens durant aquella jornada han generat “més dubtes que respostes”.
Dades qüestionades
La plataforma -com ja va demostrar aquest mitjà- també qüestiona les dades públiques sobre el reforç del servei ferroviari durant la jornada. En concret, assenyala que les xifres facilitades per Renfe i Rodalies no coincideixen i reclama aclarir què comptabilitza cadascuna.
Segons els càlculs de Nació, en sentit sud l’oferta només va ser de 327 places més mentre que de tornada van ser 3.397, però de les quals 1.100 van ser aportades per un tren nocturn noliejat d'emergència per evacuar les persones que havien quedat a l’estació de Tarragona sense servei.
En aquest sentit, Dignitat a les Vies també denuncia que durant la tornada la informació facilitada als viatgers va ser “escassa i insuficient” i que hi va haver manca de personal per atendre’ls.
Així mateix, la plataforma rebutja que es responsabilitzi els usuaris de les aglomeracions i defensa que la concentració de passatgers després de l’eclipsi era previsible. En aquest sentit, reclama saber amb quines previsions de demanda es va dimensionar l’operatiu i quin pla de contingència hi havia previst en cas que els reforços fallessin.)