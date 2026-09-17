Tallades l’R2, l’R2 Nord i l’R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac per les pluges

Les línies R2, R2Nord i R11 estan tallades aquest dijous al matí per una incidència en la infraestructura després d'una nit de pluges torrencials que han afectat la circulació de trens. Així ha informat Rodalies a través de xarxes, on ha explicat que les línies tallades circulen entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac. En concret, s’ha produït un arrossegament de les pedres que hi ha sota la via a causa de les pluges.\r\n\r\nAdif procedirà a formigonar la zona. La incidència ha afectat una de les vies però també s’ha tallat l’altra per precaució. Tot i això, Rodalies ha informat que els viatgers disposen dels serveis de la l'R4 entre Montcada i Reixac- Manresa i Barcelona. També s’ha establert un servei directe per carretera entre Granollers Centre i Sant Andreu.\r\n\r\nEl metro de Barcelona també ha patit les conseqüències del temporal i aquest dijous al matí la línia L4 està tallada entre Verdaguer i Trinitat Nova i L11 tampoc funciona entre Ciutat Meridiana i Trinitat Nova.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCiutats\r\nTemporal: un mort, dos ES-Alert i hospitals i vies inundades Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n