Els afectats del Putxet veuen «molt allunyat» l’acord amb la Generalitat

Els afectats per l’esvoranc de l'L9 al Putxet veuen encara "molt allunyat" un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions, tot i que confien que l'acord es pugui tancar abans de les pròximes eleccions. Així ho ha explicat aquest dimecres Carmen Pérez-Pozo, advocada i representant del 90% dels afectats, després de la darrera reunió mantinguda amb el Govern. Pérez-Pozo, que fa unes setmanes preveia arribar a un acord aquest mes, ara diu que esperen que aquest no arribi fins a final d’any, tot i que calcula que el cas continuarà obert fins a mitjans del 2027 perquè les obres encara no hauran acabat i quedaran qüestions pendents. El que sí que han acordat és que l’enginyer de la UPC Javier Ruiz Gandullo supervisi les obres.
La plataforma ha plantejat a la Generalitat unes quantitats i uns paràmetres generals per calcular les indemnitzacions i després concretar-les cas per cas. Les dues parts s’han emplaçat a una nova reunió el pròxim 23 de setembre, en què els afectats esperen que el Govern "posi xifres sobre la taula" i concreti quines de les seves reclamacions accepta. "En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res", ha afirmat Pérez-Pozo.
Una de les demandes que sí que ha prosperat és la supervisió externa de les actuacions. Segons ha explicat l’advocada, s’està acabant d’ultimar el contracte perquè Javier Ruiz Gandullo, que és professor de la UPC, supervisi les obres. També s’ha acordat que les bestretes que han anat rebent els afectats, fins ara vinculades a la presentació de tiquets i justificants, passin a formar part de les indemnitzacions.
D'altra banda, Pérez-Pozo ha explicat que la plataforma representa actualment 84 dels 93 afectats, prop del 90% del total, i espera que encara s’hi incorporin nous casos. Alhora, ha puntualitzat que la situació és molt diversa, especialment entre els locals comercials, on les indemnitzacions poden ser elevades per la durada dels perjudicis i la pèrdua d’activitat.
Pel que fa al retorn als habitatges, ha assegurat que les previsions van des de l’octubre, en el millor dels casos, fins a l’any que ve en els casos més complexos. La plataforma sospita que els terminis seran més llargs dels anunciats perquè la tuneladora encara no s’ha posat en marxa. “Jo crec que estarem parlant d’això fins al juliol de l’any que ve”, ha afirmat Pérez-Pozo.
Reclamen més controls
Els afectats també reclamen controls posteriors un cop acabades les actuacions. En concret, demanen inspeccions al cap de sis mesos, al cap de dos anys i al cap de cinc anys per comprovar l’evolució del terreny, així com una assegurança general que cobreixi possibles danys futurs als habitatges relacionats amb les obres.
Pérez-Pozo ha remarcat que les reclamacions no es limiten als danys materials, sinó que inclouen també els perjudicis econòmics, morals i la possible pèrdua de valor dels immobles i negocis. Segons ha explicat, molts afectats esperaven sortir de la darrera reunió amb una data de retorn a casa i una previsió d’indemnització, però de moment “se’n van amb una recomanació: paciència”.