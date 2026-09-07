Els veïns del Putxet presentaran una demanda col·lectiva per danys materials, econòmics i morals

Dos mesos després de l'esvoranc de l'L9 al barri del Putxet, el veïnat afectat per l'esvoranc presentarà aquesta setmana una demanda col·lectiva per reclamar danys "materials, econòmics i morals", segons ha explicat a Els Matins de TV3 Carmen Pérez-Pozo, advocada de la plataforma de veïns del barri. Per fer-ho, apel·laran -com ha explicat Pérez-Pozo- a la "culpa in vigilando", un concepte jurídic que fa referència a la responsabilitat que té una persona o entitat que "quan contractes a algú per fer una feina has de vigilar que ho faci bé", detalla l'advocada.
"Han passat dos mesos i hi ha gent que continua vivint en un hotel on no es té intimitat i on no saben què fer amb els nens", explica la representant legal dels veïns del Putxet i defensa que aquests fets provoquen un "dany moral irreparable". La defensa dels afectats per l'esvoranc confia a arribar a un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions abans de final de mes, tot i que l'advocada destaca que "aquesta sensació de por no te la treu cap euro".
Sobre l'acord amb la Generalitat, serà un pèrit extern, proposat pels afectats i finançat per l’administració, qui revisi les actuacions que es facin als edificis mentre encara queden quatre finques que no tornaran a la normalitat fins a finals d'any o principis del 2027. En concret, són els habitants de 18 habitatges dels 87 afectats inicialment per l'accident els qui no podran tornar a casa. A més, fins al pròxim any, tampoc podran tornar a la normalitat set dels setze comerços afectats per l'esvoranc.
A curt termini, es preveu que dels 33 habitatges i 8 comerços que encara estan pendents de retorn, només els habitants de quinze habitatges i un local puguin tornar a finals de setembre o començament d'octubre, segons va indicar la delegada del Govern, Pilar Díaz. Concretament, és la finca Teodora Lamadrid 5 la que, en un termini d'unes sis setmanes, podrà tornar a la normalitat.