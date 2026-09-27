El barri de Barcelona on els robatoris amb força a domicilis han baixat més d'un 50% en quatre anys

Els robatoris amb força a l'interior d'habitatges del districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona durant l'estiu s'han reduït un 53,5% entre 2022 i 2026. Així ho ha explicat Yoel Pérez, caporal de Patrimoni dels Mossos, a l'ACN, que ha destacat el dispositiu preventiu que la policia ha desenvolupat a la zona entre el 18 de juliol i el 13 de setembre. Durant aquest període s'han registrat 86 robatoris a domicilis, la xifra més baixa dels darrers cinc anys, i un 3,4% menys que l'estiu de 2025. La policia ha detingut 50 persones: 34 per robatori amb força a habitatges i 16 per altres delictes.
El dispositiu dels Mossos que s'ha encarregat de controlar els robatoris durant l'estiu ha estat liderat per la Unitat d’Investigació, amb la participació d’agents de la USC i del Grup de Delinqüència Urbana (FURES), i amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB).
Yoel Pérez, caporal de Patrimoni de Sarrià-Sant Gervasi, ha fet un balanç positiu de "l’efectivitat" del dispositiu preventiu i de les vigilàncies de paisà desplegades. A més, els Mossos han indicat que, en molts casos, les actuacions policials han permès detectar els autors de manera precoç i detenir-los abans que consumessin el robatori.
El caporal ha detallat que, en termes globals, les xifres han mostrat una reducció acumulada del 53,5% entre 2022 i 2026, que ha qualificat d'"èxit absolut". Ha indicat que les dades responen a la reducció gradual d’aquesta mena de fets delictius gràcies a la pressió policial. L’any 2023, la disminució va ser del 8,65% respecte de l’exercici anterior; el 2024, del 18,35%, i el 2025, del 35,5%.
Pel que fa a la disminució registrada entre l’estiu de 2025 i el de 2026, Pérez ha apuntat que ha estat del 3,4%. "En relació amb l'any passat la disminució s'ha estancat una mica perquè la reducció de 2025 a 2026 va ser molt acusada", ha explicat el caporal, que ha assenyalat que aquest estiu les dades s'han "pogut estabilitzar" i situar-se en nivells normals.
Grups de d’Europa de l'Est especialitzats i reincidents
Segons els Mossos, l’anàlisi dels casos ha revelat una "delinqüència especialitzada, itinerant i fortament professionalitzada", amb predomini de grups d’Europa de l’Est que actuen en habitatges aprofitant les absències dels residents. "Aprofiten les vacances d'estiu o, fins i tot de Nadal", ha afirmat Pérez, que ha explicat que el cos fa una "feina contra rellotge" per prevenir "una rèmora" que encara afecta força el districte de Sarrià - Sant Gervasi.
En aquest sentit, han apuntat que entre juliol i setembre s’han fet 50 detencions i que 34 d’aquestes corresponen a persones detingudes per robatori amb força a l’interior de domicili, 23 de les quals són d'Europa de l’Est.
Pel que fa als setze detinguts restants, estan relacionats amb altres delictes. La policia ha indicat que aquests individus presenten un perfil molt diferent del dels autors dels robatoris. "Es tracta de persones clarament més joves, amb més oportunisme i menor planificació", han indicat els Mossos, que han afegit que entre aquests predominen els casos de robatoris a l’interior de vehicle o delictes de danys.
Equips de dos a quatre lladres i marcadors per accedir als pisos
En relació amb les metodologies més utilitzades per entrar a robar a l'interior dels habitatges, Pérez ha explicat que els lladres fan servir marcadors de cola o plàstic per assegurar-se que no hi ha persones a l'interior dels immobles, i que també empren el mètode de la relliscada, usant plàstics o radiografies per obrir les portes. Ha detallat que, en la majoria d'episodis, els autors actuen en equips de dues a quatre persones. Pel que fa als objectes sostrets, ha dit que aquests lladres busquen majoritàriament "joies, diners en efectiu i altres objectes de valor que puguin vendre al mercat negre".
El caporal també ha destacat que gran part d'aquests delinqüents són reincidents. De fet, els 34 detinguts per robatori amb força a domicili durant l'estiu sumen un total de 184 antecedents policials, amb una mitjana de 5,1 antecedents per arrestat.
La policia ha indicat que entre els detinguts hi ha alguns multireincidents molt actius, com un que acumula cinc arrestos. A la ciutat de Barcelona, entre 2019 i 2026 (en el període de gener a agost), els robatoris amb força s’han reduït un 49,50%.