Els afectats per l’esvoranc provocat per les obres de l’L9 al Putxet confien a arribar abans de final de mes a un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions. Així ho ha explicat a l’ACN l’advocada de dues terceres parts dels afectats Carmen Pérez-Pozo, que ha destacat un "canvi d’actitud" del Govern en les darreres setmanes. Entre altres qüestions, la Generalitat ha acceptat que un pèrit extern, proposat pels afectats i finançat per l’administració, revisi les actuacions que es facin als edificis.
L’advocada explica que les converses amb la Generalitat van començar abans de les vacances d’agost i que aleshores hi havia “bona voluntat”, però encara cap concreció. Una de les peticions dels afectats era precisament poder disposar d’un tècnic extern que supervisés les decisions que es prenen després de l’esvoranc. Segons Pérez-Pozo, l’última setmana d’agost la Generalitat els va demanar que proposessin quin pèrit volien i que en facilitessin els honoraris per incorporar-los a la negociació.
L’advocada argumenta que alguns dels tècnics que ara han de decidir quines mesures cal adoptar estan vinculats a les administracions o les empreses que participaven en l’obra quan es va produir l’esvoranc. "La gent no se’n refia", afirma Pérez-Pozo, que defensa que un expert extern permetrà comprovar que les mesures adoptades són les correctes “no des de la visió endogàmica de dintre del projecte, sinó des de fora”.
Acord sobre les compensacions
L’altra gran carpeta oberta és la de les indemnitzacions. Pérez-Pozo explica que han demanat que les bestretes que reben els afectats no s’hagin de justificar com a despeses concretes, sinó que quedin integrades en les indemnitzacions que finalment s’acordin. Segons l’advocada, el compromís traslladat per la Generalitat és intentar tancar un acord abans de final de mes. "Seria molt tranquil·litzador que els comerços sabessin que les seves pèrdues seran sufragades, que els llogaters sabessin si cobraran o no els lloguers que estan pagant i que els propietaris tinguessin els seus danys compensats", assenyala.
Pérez-Pozo insisteix, però, que les conseqüències són molt diferents en cada cas i que un eventual acord general amb la Generalitat haurà de concretar-se posteriorment per a cadascun dels damnificats. Actualment, assegura, el seu despatx representa aproximadament dues terceres parts dels afectats i continua rebent noves peticions. L’advocada explica que no només s’han de valorar els danys als immobles o els dies d’allotjament alternatiu, sinó també les repercussions personals, les despeses addicionals o les pèrdues derivades de l’aturada d’un negoci.
Recuperar l’activitat de la zona
En el cas dels locals comercials, Pérez-Pozo alerta que una aturada de diversos mesos pot tenir conseqüències que vagin més enllà del període en què estiguin tancats. Un comerciant podria traslladar-se definitivament o un propietari podria tenir dificultats per tornar a llogar el local un cop recuperada la normalitat. "Per molta indemnització que et donin, mai tornes a la situació anterior", afirma l’advocada. Per això, considera que la resposta de la Generalitat no s’hauria de limitar a les compensacions econòmiques individuals i reclama també mesures per promocionar la zona, recuperar-ne l’activitat i intentar que torni a la situació que tenia abans de l’esvoranc.