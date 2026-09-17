El Metro de Barcelona comença el dia amb talls a dues línies pel temporal de pluges

Les línies del Metro de Barcelona L4 i L11 pateixen talls en el servei des de primera hora d'aquest dijous per l'episodi de pluges d'aquest dimecres. En concret, l'L4 funciona entre La Pau i Verdaguer, amb servei de bus alternatiu entre Verdaguer i Trinitat Nova, mentre que l'L11 dona servei entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana, tal com ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un missatge a X.\r\n\r\nTambé hi ha incidències en els accessos per Marquès de Sant Mori de la Salut a l'L10N i a l'andana central de Fabra i Puig de l'L1, que es troba sense servei.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nTroben mort un conductor arrossegat per la riuada a Olivella Marc Orts i Cussó\r\n\r\n