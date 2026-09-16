Illa topa amb l'Espanya post-Sánchez a Extremadura

Salvador Illa té pressupostos i aliances sòlides per esgotar la legislatura, però a l'horitzó creixen núvols que poden portar el seu Govern a un canvi de paradigma. Fins ara, Illa ha jugat amb la xarxa de la Moncloa, gràcies a una relació privilegiada amb Pedro Sánchez que també ha trobat límits. Totes les enquestes -menys el CIS- apunten que hi haurà un canvi al govern espanyol en els pròxims mesos, i que l'arribada de PP i Vox està pràcticament garantida si Sánchez no aconsegueix una nova carambola per resistir. Amb un canvi a Madrid, el mandat d'Illa toparà amb la crua realitat d'un govern obertament contrari als interessos de Catalunya. Aquest dimecres, en el viatge a Extremadura per la Diada, el president ha tingut un tastet d'aquesta Espanya post-Sánchez.
Illa s'ha reunit amb María Guardiola, del PP i que lidera la Junta en un govern amb Vox. Un escenari com el que hi podria haver a la Moncloa d'aquí uns mesos. La trobada s'ha inclòs a l'agenda a última hora i no tenia un ordre del dia concret. Illa ha seguit la línia de la legislatura: posar el focus en allò que uneix Catalunya amb altres regions espanyoles i, en el cas d'Extremadura, reivindicar els "vincules compartits" i la capacitat d'"integrar" els nouvinguts, com ho van ser els extremenys que van emigrar. Durant la trobada, Illa també ha defensat el nou model de finançament, posant el focus en què no perjudica cap territori i garantint que la "solidaritat" de Catalunya cap als territoris més pobres es mantindrà.
Les bones paraules, però, no han estovat Guardiola, crítica amb la reforma del sistema. La presidenta de la Junta només ha compartit amb Illa la defensa del "diàleg" i la "lleialtat institucional", i li ha agraït el reconeixement als extremenys que, diu, "van ajudar a aixecar" Catalunya. Poca cosa més. Guardiola ha advertit que el nou model que impulsa el govern espanyol pot abocar Extremadura a patir noves emigracions "per falta d'oportunitats", com als anys 60. "Necessitem un sistema que tingui en compte el veritable cost de la prestació de serveis fonamentals a Extremadura", ha dit a través de "X". Ha obviat, però, que Extremadura és una de les comunitats que més es beneficia de la solidaritat i que tot just abans de l'estiu va anunciar una rebaixa d'impostos.
Malgrat el xoc en el finançament, avantsala del que pot passar amb un govern de PP i Vox a la Moncloa, el Govern ha ressaltat el clima de "cordialitat" i la "col·laboració institucional". Una de les incògnites dels pròxims mesos és precisament quin rumb prendrà el Govern quan deixi d'haver aliats a Madrid. Illa, primer soldat de Sánchez, ha evitat fins ara que les demandes de la Generalitat siguin un problema per al govern espanyol i ha fet una defensa tancada de la col·laboració, el diàleg i la lleialtat institucional amb Espanya per tal d'afrontar els principals reptes del país. La pregunta és si, amb Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa, el president mantindrà aquesta estratègia sense ningú a l'altra banda.
"Catalunya us deu molt"
Illa és de viatge a Extremadura per celebrar la Diada per primera vegada. Aquest matí, des de La Zarza (Badajoz), ha agraït als extremenys que van emigrar a Catalunya el seu paper en la construcció del país. "Catalunya us deu molt", ha afirmat. L'objectiu del viatge és enfortir els "vincles compartits" entre els dos territoris i en el seu missatge davant del monument de L'Emigrant, Illa ha advertit que en molts casos l'emigració "es fa per necessitat". Mentre Extremadura rebutja acollir els migrants de Ceuta, el president català ha demanat fer memòria. "Pensem com ens van rebre a nosaltres quan ho vam necessitat, com volíem ser rebuts, acollits i tractats i, el que volíem, practiquem-ho", ha destacat.
A la tarda s'ha fet l'acte institucional de la Diada, amb una reivindicació d'Antonio Vital, activista veïnal de Torre Baró i protagonista de la pel·lícula El 47. Aquest ha estat el fil conductor, amb la projecció de la pel·lícula a l'Auditori de Mèrida i la presència de la neta de Vital, Joana Vital. De cara a dijous, el president visitarà l'Ajuntament de Mèrida i es veurà amb l'alcalde, Antonio Rodríguez, del PSOE. Allà se signarà un acord de col·laboració entre Mèrida i Tarragona per impulsar els conjunts monumentals romans que tenen totes dues ciutats. Amb els socialistes és fàcil, però amb PP i Vox, sigui a la Junta o, potser, a la Moncloa, les aliances es complicaran.