Un viatge per reforçar els «vincles compartits»: això farà Illa a Extremadura

Després de la Diada, cap a Extremadura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, se'n va aquest dimecres de viatge per enfortir els "vincles compartits" amb aquest territori de l'Estat, on enguany el Govern hi celebra la Diada els dies 16 i 17. El president posarà en valor "allò que uneix" catalans i extremenys, i els "lligams i vincles històrics, familiars i culturals" entre Catalunya i Extremadura. La decisió commemorar l'Onze de Setembre, per primera vegada, en aquesta comunitat autònoma ha generat cert rebombori en alguns sectors de l'independentisme, però el Govern ho justifica per les onades migratòries dels anys 60 i 70, una immigració espanyola que tenia "voluntat d'integrar-se" i que, de fet, ho va poder fer.
El relat de la Diada, en l'àmbit institucional, se centra sobretot en la convivència i contra els discursos d'odi. "Ningú és més català que ningú", va dir Illa dijous, en el tradicional discurs del president. Ja aleshores va situar Catalunya com a terra d'acollida, i va reivindicar la capacitat del país per integrar els nouvinguts. Des de les onades migratòries de les regions pobres d'Espanya, fins als nous migrants d'altres punts del món, com el nord d'Àfrica o l'Amèrica Llatina. "Tenim la capacitat perquè persones nascudes a diferents indrets se sentin avui catalans de ple dret amb deures també per complir", va afirmar el president. Un missatge que també sobrevolarà el viatge institucional d'aquesta setmana.
Què farà Illa a Extremadura? El viatge començarà a la localitat de la Zarza, a Badajoz, on hi ha el Monument a l'Emigrant, de l'artista Javier Guerrero González-Piñero en homenatge als extremenys que van marxar per buscar-se la vida en territoris més pròspers, com Catalunya. Un d'aquests extremenys era Manolo Vital, activista veïnal i protagonista de la pel·lícula El 47. Aquest serà el fil conductor de l'acte institucional, que comptarà amb la projecció de la pel·lícula a l'Auditori de Mèrida i la presència de la neta de Vital, Joana Vital. De cara a dijous, el president visitarà l'Ajuntament de Mèrida i es veurà amb l'alcalde, Antonio Rodríguez, del PSOE. Allà se signarà un acord de col·laboració entre Mèrida i Tarragona per impulsar els conjunts monumentals romans que tenen totes dues ciutats.
No està previst cap reunió amb la presidenta d'Extremadura, María Guardiola, del PP, que comparteix governa amb Vox. Des del govern extremeny es veu aquest viatge amb distància, però amb "respecte institucional". Aquest govern, per cert, ha estat especialment crític amb Catalunya per la proposta de nou model de finançament, que consideren que dona "privilegis" a la Generalitat i que no beneficia prou Extremadura, un dels territoris que més diners rep de la "solidaritat" de les altres autonomies.