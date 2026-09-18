Les agressions sexuals amb penetració van augmentar un 56,5% durant el primer semestre del 2026 a la ciutat de Lleida, amb un total de 36 fets coneguts, 13 més que en el mateix període de l’any anterior. Les dades formen part del balanç de criminalitat del Ministeri de l’Interior, publicat aquest dijous.
En conjunt, la capital del Segrià va registrar 69 delictes contra la llibertat sexual, un 46,8% més que durant el primer semestre del 2025. Pel que fa al total d’infraccions penals, es van comptabilitzar 4.673 casos, un 1,7% menys que l’any anterior.
Dos homicidis consumats durant els primers sis mesos
L’estadística també recull dos homicidis dolosos o assassinats consumats a la ciutat de Lleida, mentre que en el mateix període del 2025 no se’n va registrar cap.
El primer cas es va produir el 25 de gener, quan un home es va presentar ensangonat a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Lleida i va confessar haver matat a ganivetades una dona de 53 anys amb qui conviviva en un pis del carrer Ciutat de Fraga.
La causa està oberta per un delicte d’assassinat. L’home, identificat com a Mario C., havia sortit de la presó quatre mesos abans i acumulava diversos antecedents penals.
El segon cas es remunta al 12 d’abril, quan els Mossos van detenir dos homes per la mort d’un jove de 22 anys en un immoble del carrer Valentí Almirall. La víctima va caure gairebé deu metres pel celobert de l’edifici després d’una baralla amb els dos individus, amb qui conviviva en un pis ocupat.
En aquest cas, la investigació està oberta pels delictes d’homicidi, lesions i omissió del deure de socors, ja que els detinguts no haurien alertat dels fets.
D’altra banda, les temptatives d’homicidi van baixar de quatre a dues. En canvi, els delictes greus i menys greus de lesions i les baralles tumultuàries van augmentar un 8,9%, fins als 49 casos.
Augmenten els delictes contra la llibertat sexual
Els delictes contra la llibertat sexual van passar de 47 a 69, un increment del 46,8%.
- Agressions sexuals amb penetració: de 23 a 36 casos (+56,5%).
- Resta de delictes contra la llibertat sexual: de 24 a 33 (+37,5%).
Els furts creixen un 19,3% a Lleida
Pel que fa als delictes contra el patrimoni, els furts van augmentar un 19,3%, fins als 1.359 casos, respecte dels 1.139 registrats el primer semestre del 2025.
En canvi, els robatoris amb violència i intimidació van disminuir un 20,1%, fins als 159. Els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions es van mantenir pràcticament estables, amb 153 casos, un 1,3% menys.
En el cas concret dels domicilis, es van registrar 84 robatoris, un 16% menys que l’any anterior.
Les sostraccions de vehicles també van baixar, un 32,6%, fins a les 31, mentre que els delictes de tràfic de drogues van passar de 26 a 21, un descens del 19,2%.
La ciberdelinqüència augmenta un 12,9%
Durant el primer semestre, a Lleida ciutat es van registrar 820 fets relacionats amb la ciberdelinqüència, un 12,9% més que el mateix període del 2025.
Les estafes informàtiques, que representen la major part d’aquests delictes, van créixer un 12,3%, de 653 a 733 casos. La resta de ciberdelictes van augmentar un 19,2%, fins als 87.
La criminalitat convencional baixa un 4,3% a la demarcació
Al conjunt de la demarcació de Lleida, les infraccions penals van baixar un 2,5% entre gener i juny, fins a les 10.745. La criminalitat convencional es va reduir un 4,3%, fins als 8.499 fets, mentre que la ciberdelinqüència va augmentar un 4,7%, amb 2.246 casos.
Els delictes contra la llibertat sexual van créixer un 9,6%, de 146 a 160. En aquest cas, les agressions sexuals amb penetració van baixar un 1,6%, de 61 a 60, mentre que la resta de delictes contra la llibertat sexual van augmentar un 17,6%, de 85 a 100.
Els delictes greus i menys greus de lesions i les baralles tumultuàries van passar de 123 a 134, un increment del 8,9%.
Pel que fa als robatoris, els comesos amb violència i intimidació van disminuir un 19%, de 248 a 201. Els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions van baixar un 8,4%, fins als 555 casos.
Les sostraccions de vehicles van disminuir un 14,3%, fins a les 78, i els delictes de tràfic de drogues van baixar un 24,2%, amb 69 fets coneguts.
En canvi, les estafes informàtiques van augmentar un 3,9%, fins a les 2.043, mentre que la resta de ciberdelictes van passar de 179 a 203, un increment del 13,4%. Les dades corresponen al balanç de criminalitat del Ministeri de l’Interior i recullen els fets coneguts pels cossos policials durant el primer semestre del 2026.