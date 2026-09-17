El Castell del Remei cedeix el seu arxiu històric a la Generalitat

Els responsables del Castell del Remei, a Penelles (Noguera), han cedit a la Generalitat el fons històric de la finca, que ingressarà a l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell. La documentació consta d’uns vuit metres lineals i correspon principalment a l’etapa de gestió de la família Girona, des de principis del segle XX fins al segon terç del mateix segle.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha participat en l’acte de cessió i ha destacat que els arxius d’empresa permeten comprendre millor els processos econòmics, les transformacions socials i l’evolució del país.
El fons inclou documentació sobre la gestió del patrimoni i les empreses de la família Girona, així com sobre l’activitat productiva del Castell del Remei. Entre els materials hi ha títols i premis vinícoles, documentació del Gran Teatre del Liceu, correspondència amb el canal d’Urgell i informació sobre el molí, la destil·leria, la boteria i la producció agrícola de la finca.
El Castell del Remei està vinculat a la família Girona des de l’any 1853, quan la va adquirir. El 1982, Armando Cusiné Benavent va comprar la finca als seus hereus. Actualment, el seu fill, Tomàs Cusiné, n’impulsa l’activitat vitivinícola.