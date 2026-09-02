La calor accelera la verema de Costers del Segre i avançarà gairebé tres setmanes el final de la collita

La verema de la DO Costers del Segre avança enguany a un ritme poc habitual i podria donar-se per acabada a finals de setembre, gairebé 20 dies abans del que és normal. L’onada de calor d’aquest estiu ha accelerat de manera extraordinària la maduració del raïm i ha fet que les diferents varietats arribin al seu punt òptim de recol·lecció amb molta més rapidesa.
El president de la DO, Isidre Ribalta, ha explicat que en una temporada convencional la verema s’allarga aproximadament fins al 18 o 22 d’octubre, mentre que aquest any el calendari s’ha avançat de manera considerable. En determinades varietats, la diferència respecte d’una campanya habitual arriba fins a un mes i mig.
Malgrat aquest escenari meteorològic excepcional, la DO preveu mantenir una producció similar a la de l’any passat. Un dels factors que contribueixen a aquesta estabilitat és la disponibilitat d’aigua dels cultius de regadiu, especialment a les zones del Segarra-Garrigues i l’Urgell.
Un calendari de verema cada vegada més avançat
Ribalta ha remarcat que els canvis en els calendaris de collita ja fa diversos anys que es fan notar. Segons ha explicat, els darrers cinc o sis anys han estat lluny de la normalitat, però la situació d’aquest 2026 és especialment excepcional.
Les temperatures elevades han provocat una maduració molt ràpida del raïm i han reduït les diferències entre les dates de recol·lecció de les diverses varietats. "Està anant molt i molt de pressa", ha assenyalat el president de la DO.
Tot i l’avançament, les primeres previsions apunten a una qualitat de molt bona a excel·lent. La disponibilitat hídrica ha ajudat les vinyes a afrontar millor els episodis de calor intensa i d’elevada insolació, reduint l’estrès de les plantes.
Aquesta capacitat de resposta, però, no ha estat suficient per frenar la maduració. Per això, els viticultors ja treballen en noves estratègies de maneig de la vinya que permetin retardar el procés, com ara modificar la conducció de les plantes, adaptar-ne la formació o incrementar la protecció dels raïms mitjançant la vegetació.
Més vins blancs per connectar amb els nous consumidors
L’evolució climàtica no és l’únic repte que afronta el sector. La DO Costers del Segre també observa canvis en els hàbits de consum, especialment entre els públics més joves.
En aquest context, els cellers estan incrementant progressivament l’oferta de vins blancs, davant una demanda creixent de productes més frescos, lleugers i fàcils de consumir. Ribalta ha explicat que algunes varietats que tradicionalment s’havien orientat a l’elaboració de cava ara també es destinen a la producció de vi blanc.
La transformació també passa per ampliar els moments en què es consumeix vi. El sector vol que deixi d’estar vinculat gairebé exclusivament als àpats i que guanyi presència en tardes, trobades socials i vesprejos, adaptant-se així a les noves formes de consum.
Ordeig reclama més presència del vi català als restaurants
Durant la presentació dels actes del 40è aniversari de la DO Costers del Segre, que actualment agrupa 34 cellers, el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, també ha posat el focus en la situació general del sector vitivinícola català.
Ordeig ha recordat que les previsions inicials apuntaven a una producció de vi a Catalunya aproximadament un 10% superior a la de l'any passat, però ha indicat que les temperatures de les darreres setmanes probablement faran que el volum final sigui similar al registrat el 2025.
El conseller ha defensat la necessitat de reforçar la qualitat, la inversió, la promoció i la competitivitat dels vins catalans, però també ha reclamat una major implicació dels consumidors i de la restauració.
En aquest sentit, ha reivindicat que els vins catalans tinguin presència a les cartes dels restaurants del país i ha demanat més contundència per aconseguir que el vi produït a Catalunya formi part de manera habitual del relat gastronòmic català.