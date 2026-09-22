Les exportacions lleidatanes cauen un 5,3% el juliol fins als 354,2 milions d'euros

Les exportacions de les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran van baixar un 5,3% el mes de juliol passat en relació amb el mateix mes de l'any anterior, fins a situar-se en els 354,2 milions d'euros, una xifra que representa l'1% del total de les exportacions de l'Estat. Segons les dades fetes públiques pel Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, l'acumulat entre gener i juliol d'enguany se situa en els 1.734,3 milions d'euros, un 6,6% menys que en el mateix període de l'any passat, i suposa el 0,7% de les exportacions estatals.
Per sectors, l'alimentació, les begudes i el tabac continuen sent el principal motor exportador de la demarcació, tot i que amb caiguda, ja que al juliol es van vendre a l'exterior productes d'aquest sector per valor de 243,1 milions d'euros, un 10% menys que un any abans, xifra que representa el 68,6% del total de les exportacions lleidatanes. En canvi, els béns d'equip van créixer un 23,6%, amb 37,3 milions d'euros exportats, el 10,5% del total de la demarcació.
Pel que fa a l'acumulat de l'any, entre gener i juliol el sector d'alimentació, begudes i tabac ha exportat per valor de 1.033,4 milions d'euros, un 11,7% menys que en el mateix període de 2025 i el 59,6% del total exportador de la demarcació. Els béns d'equip, en canvi, sumen un increment del 10,5% en l'acumulat anual, amb 211,6 milions d'euros, el 12,2% de les vendes a l'exterior de la demarcació.
Quant a la balança comercial, el saldo del sector d'alimentació, begudes i tabac és positiu enguany en 432,2 milions d'euros, després d'haver-se importat productes d'aquest àmbit per valor de 601,1 milions. En canvi, la balança dels béns d'equip és negativa en 24 milions d'euros, amb unes importacions que arriben als 235,6 milions.