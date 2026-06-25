Les exportacions lleidatanes continuen en caiguda lliure

Les exportacions de les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran continuen en caiguda lliure i a l’abril van recular un 7% en comparació amb el mateix mes de l’any passat.
Segons dades fetes públiques aquest dimarts pel Ministeri d’Economia, les empreses de la demarcació que venen a l’exterior van exportar per valor de 208,3 milions, una xifra inferior a les vendes del març, que va ser de 233,4 milions. Pel que fa a l’acumulat des del gener, les exportacions han caigut un 7,4% i les vendes acumulen 844,5 milions. Juntament amb Girona, que registra un -2,6%, la demarcació de Lleida és la que més recula al març. Al conjunt de Catalunya les exportacions creixen un 7% i a Tarragona és on més ho fan amb un 14%.
De la mateixa manera que va passar al març, les vendes de productes que més van recular a l’abril són les d’alimentació, begudes i tabac, amb un 11,6% negatiu.
Es va exportar per valor de 110,6 milions. En canvi, els béns d’equip pugen lleugerament 8 dècimes i es van facturar per valor de 26,3 milions. En l’acumulat des del gener, els productes alimentaris, begudes i tabac, sumen vendes per valor de 451,3 milions, xifra que representa un 15,1% menys que el mateix període de 2025. Per contra, els béns d’equip, amb 113,6 milions, guanyen un 12,1% més de vendes que el mateix període de l’any anterior.