Catalunya bat rècord en exportacions agroalimentàries tot i les pèrdudes de la pesta porcina

Catalunya va superar per primera vegada els 16.900 milions d’euros en exportacions agroalimentàries el 2025, un 7,48% més en valor i un 7,95% més en volum. “En un entorn extremadament incert, any d’exportacions agroalimentàries de rècord històric”, ha dit en roda de premsa el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. Tot i el bon comportament global, el vi i els olis vegetals van patir l’impacte del primer any dels aranzels dels Estats Units i van retrocedir un 6,39% i un 24,71%, respectivament. D’altra banda, el sector carni va poder créixer un 2,14% en valor perquè no va notar l’impacte de la pesta porcina africana , que es va detectar a finals de novembre. "A ningú se li escapa que aquestes dades canviaran el 2026”, ha alertat el conseller.
Així, Ordeig ha celebrat que l’escenari d’incertesa internacional va afectar Catalunya “molt menys” dels que esperaven, i ha reivindicat que el territori ha recuperat la primera posició exportadora agroalimentària de l’Estat, concentrant el 21,88% del total espanyol.
El conseller també ha volgut treure pit de la “solidesa estructural” del sector, ja que el 2025 es va assolir un nou rècord d’empreses exportadores regulars, amb 3.225 companyies —32 més que l’any anterior— i 317 noves firmes incorporades a l’activitat internacional.
Per mercats, la Unió Europea va continuar sent el principal destí i va concentrar el 62,81% de les vendes, amb França, Portugal, Itàlia i Alemanya al capdavant. Tot i això, Ordeig ha remarcat el “dinamisme” dels països tercers, amb creixements destacats a Orient Mitjà (+39%), Àsia (+12%) i Àfrica (+11%).
Impuls del "fine food"
El creixement general de les exportacions es va sustentar principalment en el sector fine food, és a dir, el dels aliments processats, que es va mantenir com a primer exportador amb 6.381,78 milions i un augment del 22,42% en valor. La directora gerent de Prodeca, Dèlia Perpiñà, ha dit que esperen mantenir aquesta tendència.
El sector carni, segona pota exportadora amb el 30,76% del total, va registrar un creixement moderat del 2,14% en valor tot i l’augment del 6,88% en volum. El porcí, que concentra prop del 72% del sector, va baixar un -1,10% condicionat per la política aranzelària xinesa i per les restriccions associades a la PPA.
El preu condiciona les exportacions
Pel que fa als olis vegetals, aquests va patir una caiguda del 24,71% en valor i del 19,38% en volum. En el cas de l’oli d’oliva, el descens del valor va arribar al 36,12% tot i l’augment del volum exportat, en un context de “normalització” de preus després dels màxims registrats el 2024. Pel que fa al vi, el sector va reduir el valor exportat un 6,39% i el volum un 9,28%. Malgrat la davallada, el preu mitjà va créixer un 3,19% per la millor resistència de les referències de més valor afegit.