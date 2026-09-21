L'aturada del projecte del tramvia posa en escac el govern de Balaguer

Al govern de Balaguer li creixen els problemes. El darrer, la rescisió del contracte del tramvia de Balaguer que ha deixat en l’aire el futur de la integració de les vies del tren i condiciona també diversos projectes urbanístics previstos per la Paeria a la zona d’Inpacsa. El Departament de Territori i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) han rescindit el contracte amb l’empresa encarregada de redactar el projecte constructiu del tramvia, una decisió que deixa l’actuació sense calendari.
La situació afecta directament el planejament urbanístic de la zona, segons l’alcaldessa, Lorena González, que ha advertit que, de moment, no es podran desenvolupar aquest any la pista d’atletisme ni altres equipaments previstos, com el pavelló o la piscina. El consistori assegura que necessita conèixer els plans de la Generalitat per saber com quedarà l’àmbit de les vies i com s’haurà de modificar el planejament d’Inpacsa.
Davant d'aquest panorama, l'oposició ha carregat contra la gestió de l'equip de govern: el grup de Treballem per Balaguer recorda que el passat mes de juny es va atribuir el retard al Canal d’Urgell i al setembre, al tramvia, tot i que el contracte ja estava resolt. ERC, per la seva banda, lamenta la situació; "no sabem si la Generalitat no s’ho creu o si el procés s’ha allargat massa. El que ens estan dient, en la pràctica, és que estan prohibint l’arribada a la zona d'Inpacsa, i això era bàsic per poder fer el canvi de normes subsidiàries i urbanitzar tota la zona. Els equipaments esportius que estaven previstos, de moment, no seran una realitat a curt termini, sigui quin sigui el projecte que s’acabi fent", apunta l'alcaldable republicà Kevin Bruque.
El projecte acumula onze anys sense cap obra executada. El 2015, el Departament de Territori va presentar la integració urbana, amb una inversió estimada de cinc milions d’euros. Quatre anys després, el 2019, es va adjudicar el projecte constructiu, que preveia actuar sobre 15.400 metres quadrats i 680 metres de via. El 2020 se’n va encarregar una nova redacció per 79.000 euros i la inversió prevista ja havia augmentat fins als 10 milions.
Ara, al 2026, el projecte queda sense data. Aquest nou entrebanc se suma a altres que ha patit l'executiu socialista en els darrers mesos, com l'exclusió al Pla de Barris de la Generalitat, el fracàs en la gestió de la reducció de la població de coloms, la impopularitat del tendal del Mercadal, els persistents problemes de neteja o els conflictes laborals amb treballadors de la Paeria.